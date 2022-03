Na iPhony míří z konzolí retro mlátička Streets of Rage 4

Herní vydavatelství Playdigious se rozhodlo na malé obrazovky převést další hit z velkých platforem. Společnost, která má zkušenost například s úspěšnými porty rogueliků Dead Cells a Sparklite, tentokrát zamířila do vod klasických mlátiček, takzvaných beat’em up her. Žánr, který svá nejslavnější léta zažíval ještě na videoherních automatech, si stále udržuje popularitu mezi nezávislými vývojáři. A známkou toho, že má úspěch i u hráčů, je bezpochyby hra Streets of Rage 4, která vznikla spoluprací vývojářů ze studií Dotemu, Lizardcube a Guard Crush Games. V roce 2020 si na velkých platformách hra užívala vysokých hodnocení a umístění v žebříčcích s nejlepšími hrami roku.

Streets of Rage 4 pokračuje v dnes již klasické trilogii mlátiček, vycházejících v devadesátých letech na konzoli Sega Genesis. Stylová hra, laděná do komiksové grafiky, respektuje minulost série, přitom ale nabízí spoustu moderních výdobytků. S postavami budete sice jednoduše chodit po dvourozměrných ulicích a mlátit do po vlnách přicházejících nepřátel, Streets of Rage 4 ovšem nabízí mnohem víc než jen pouhé kopy a údery pěstí. Úderů je větší množství a díky jejich úspěšnému zasazování nabíjíte speciální útoky, přičemž každý z dostupných charakterů nabízí zcela jiné možnosti. Mobilní port Streets of Rage 4 dorazí 24. května. Pokud na jeho vydání nechcete zapomenout, můžete si ho za 199 korun objednat na App Storu již nyní.