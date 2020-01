7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které jsou dnes zdarma nebo se slevou (10. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud se věnujete práci na počítači, pravděpodobně za ním prosedíte dlouhé hodiny bez jediného pohybu. Aplikace UP – Break Reminder slouží k tomu, aby vám jednou za čas připomenula, že byste se měli alespoň protáhnout. Tato oznámení budete dostávat skrze horní menu bar, skrze který taktéž appku ovládáte.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou - UP - Break Reminder 1 Aplikace se slevou - UP - Break Reminder 2 Aplikace se slevou - UP - Break Reminder 3 Aplikace se slevou - UP - Break Reminder 4 Vstoupit do galerie

Zakoupením aplikace BillPower získáte perfektní nástroj, který vám pomůže spravovat vaše finance. V rámci této aplikace si totiž můžete vést přehledné statistiky o vašich každodenních výdajích a příjmech, díky čemuž si následně můžete uvědomit, zdali rozumně pracujete se svým rozpočtem.

Původní cena: 379 Kč (299 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou - BillPower 1-min Aplikace se slevou - BillPower 2-min Aplikace se slevou - BillPower 3-min Aplikace se slevou - BillPower 4-min Vstoupit do galerie

Aplikace TerraRay slouží pro zpracování vašich fotek přírody. S pomocí tohoto programu můžete nahradit složité a drahé alternativní řešení, která jsou často i časově náročná. Tato appka vám totiž umožní jednoduše a efektivně upravit zmiňované snímky, díky čemuž z nich můžete vytvářet dokonalé artworky.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou - TerraRay 1 Aplikace se slevou - TerraRay 2 Aplikace se slevou - TerraRay 3 Aplikace se slevou - TerraRay 4 Vstoupit do galerie

Aplikace Color Wheel slouží především pro všechny grafické designéry, kteří potřebují nástroj usnadňující výběr barev. Tato appka vám všeobecně usnadní zmiňovaný výběr barev a taktéž vám může nabídnout určité barvy podle toho, jaké zvolíte roční období či náladu.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Color Wheel 1 Aplikace se slevou - Color Wheel 2 Aplikace se slevou - Color Wheel 3 Aplikace se slevou - Color Wheel 4 +2 Fotek Aplikace se slevou - Color Wheel 5 Vstoupit do galerie

Napadlo vás někdy, že byste si otevřeli vlastní dílnu a pracovali v ní jako automechanik? Tak přesně tohle si můžete vyzkoušet ve hře Car Mechanic Simulator 2018, kde budete auta nejen opravovat, ale taktéž měnit jejich barvy, vylepšovat je, dávat jim tuning a následně je i testovat.

Původní cena: 19,99 € (8,99 €)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Car Mechanic Simulator 2018 - 1 Aplikace se slevou - Car Mechanic Simulator 2018 - 2 Aplikace se slevou - Car Mechanic Simulator 2018 - 3 Aplikace se slevou - Car Mechanic Simulator 2018 - 4 Vstoupit do galerie

Znáte legendární hru The Binding of Isaac a rádi byste vyzkoušeli podobný titul? Pokud ano, hra Streets of Rogue je tady přesně pro vás. V této hře budete mít na výběr z několika postav, které disponují specifickými schopnosti. Hra navíc obsahuje prvky RPG, díky čemuž se váš hrdina bude neustále zlepšovat a vy si tak poradíte se silnějšími nepřáteli. Jak hra vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 16,79 € (11,75 €)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Streets of Rogue 1 Aplikace se slevou - Streets of Rogue 2 Aplikace se slevou - Streets of Rogue 3 Aplikace se slevou - Streets of Rogue 4 +3 Fotek Aplikace se slevou - Streets of Rogue 5 Aplikace se slevou - Streets of Rogue 6 Vstoupit do galerie

Zakoupením aplikace Enlightening X získáte perfektní nástroj, který dokáže v pouhých pár vteřinách brilantně vylepšit vaše fotografie. Tato appka totiž obsahuje okolo 260 filtrů, o jejíž vytvoření se zasloužili profesionální fotografové a vy je tak můžete aplikovat přímo na vaše snímky.

Původní cena: 729 Kč (649 Kč)