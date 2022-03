Autorizované servisy zcela končí s opravami ztracených či kradených iPhonů

Další rána pro zloděje či nečestné lidi. Tak přesně takto by se dalo bez jakékoliv nadsázky popsat nové pravidlo, které se Apple rozhodl v současnosti zavést jak u svých vlastních, tak i autorizovaných servisů po celém světě. Ty konkrétně přestanou zcela opravovat ztracené či odcizené iPhony nahlášené v mezinárodní databázi GSMA Device Registry.

V současné době platí, že pokud do servisu přijdete s uzamčeným iPhonem na iCloud či přihlášeným Najít, které nejste schopni odhlásit, servis vám jej odmítne opravit či vyměnit za jiné, jelikož je na něj nahlíženo jako na potenciálně kradené či ztracené. Pokud si však uživatel Najít nezapne či obecně špatně zabezpečí iPhone a tedy umožní zlodějům či nepoctivcům jej odhlásit ze sítí Applu, servisy nemají s opravou či výměnou problémy, jelikož zkrátka nemohou tušit, že se jedná o kradený či ztracený iPhone. To se však nyní změní. Opravný proces bude totiž vyžadovat nejprve kontrolu telefonu právě v databázi GSMA Device Registry, do které se mohou lidé zaregistrovat právě v případě ztráty či krádeže. Jakmile tedy servisy zjistí, že zařízení, které se jim dostalo do rukou, je v databázi označeno jako odcizené či ztracené, opravu odmítnou.

Samozřejmě však existují možnosti, jak zařízení opravit i v případě, že je uzamčené a vy jste skutečně jeho majitelem, ale například zapomenete heslo k Apple ID a tak podobně. V takových případech by měla Applu či autorizovanému servisu stačit například faktura, která potvrdí, že jste jeho skutečným majitelem a tedy neexistuje riziko, že by nevědomky pomohl zloději či nepoctivému nálezci k novému telefonu.