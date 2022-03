Nejen AirTagy, V USA zatkli muže, který svou oběť sledoval pomocí Apple Watch

V předešlých týdnech jsme vás několikrát informovali o tom, že převážně zahraniční kriminálníci začali ve velkém využívat lokalizátory AirTag ke sledování svých obětí, vozidel vyhlédnutých ke krádeži a tak podobně. Byla by však chyba si myslet, že jsou pro tyto účely vhodné jen lokalizátory z dílny Applu. Díky integraci do sítě Najít lze totiž stejným způsobem využít třeba i Apple Watch. Ostatně, přesně to udělal před pár dny i jeden muž z Nashvillu.

O incidentu informovalo jako první policejní oddělení právě v Nashvillu. To oznámilo konkrétně zadržení 29letého muže, který měl dle zjištění zasahujících policistů využít ke sledování vozu oběti, které dříve vyhrožoval zabitím, své Apple Watch. Ty však ve voze naštěstí objevil přítel oběti, který zalarmoval policii, pro kterou již nebylo majitele hodinek těžké dopadnout díky údajům v nich. Ve výsledku se tak naštěstí podařilo zabránit jakémukoliv fyzickému napadení.

Fotogalerie Apple Watch 7 2 Apple Watch 7 3 Apple Watch 7 4 Apple Watch 7 5 +3 fotky Apple Watch 7 6 Apple Watch 7 7 Vstoupit do galerie

Na tomto i jemu podobných případech je krásně vidět, že technologické vymoženosti mohou sice na jednu stranu lidem výrazně usnadňovat jejich životy, stejně tak je však lze zneužít například právě k potenciálnímu sledování či podobným věcem. Kritika Applu za to, že jsou AirTagy kvůli možnému sledování nebezpečné, je tak ve výsledku do jisté míry zbytečná, jelikož lze jeho lokalizátory nahradit jakýmkoliv jiným produktem s podporou Najít, byť samozřejmě v jiné cenové relaci.