Bloomberg: Levný externí monitor od Applu v dohledné době nečekejte

Zatímco v minulosti prodával Apple své externí monitory hned ve třech velikostech i cenových kategoriích, v současnosti se k podobnému kroku nechystá, byť se může zprvu zdát, že má k jeho realizaci náramně našlápnuto.

Že nemá Apple v plánu uvést v dohledné době třetí – menší – velikost externího displeje tvrdí minimálně zdroje agentury Bloomberg. Jediným chystaným monitorem, který v dohledné době spatří světlo světa, je nástupce Pro Display XDR se 7K rozlišením a 32” úhlopříčkou, který v nabídce Applu právě Pro Display nahradí. K dispozici tedy bude i nadále model buď pohybující se kolem 43 tisíc v základu a dále pak model s cenovkou začínající minimálně na zhruba 120 tisících korunách.

Je svým způsobem zarážející, že se Apple do vývoje levnějšího externího monitoru pro méně náročné uživatele nepustil, jelikož by o podobný produkt byl zcela určitě velmi slušný zájem. Přeci jen, nabízet například k základním MacBookům Air prodávaným za 30 tisíc korun externí monitor, byť s lepším rozlišením” za více než 40 tisíc korun je do značné míry zvláštní. Apple však ve výsledku sám nejlépe ví, co dává v jeho nabídce smysl a co nikoliv.