Co mě doma baví ovládat pomocí aplikace a kde mi to naopak moc smysl nedává

V posledních letech se doslova roztrhl pytel se vším, co nese přívlastek smart. V takzvané chytré produkty se již stihlo proměnit téměř cokoli, co vás napadne a pokud budete chvilku hledat, vždy narazíte na možnost, jak si to či ono pořídit ve verzi, ve které je možné danou věc ovládat pomocí smartphonu. Ne u všeho, co je smart však platí, že vám to skutečně usnadní život. Pojďte se podívat, jaké věci mě osobně baví doma ovládat přes aplikaci a které naopak nechápu, jak by mi pomocí ovládání mobilem mohly usnadnit život. Všeobecně by se dalo říct, že mě baví aplikace týkající se domácnost a naopak nejsem přiliš velký fanoušek aplikací, které se týkájí drobných předmětů a věcí, které využívám jen v momentě, kdy k nim mám fyzický přístup, protože to jinak stejně nedává smysl. Třeba najdete inspiraci i vy a začnete využívat něco, co jste dodnes odkládali a naopak se zbavíte něčeho, co jste sice zapínali přes telefon, ale moc smysl to nedávalo.

Co mě baví ovládat pomocí smartphone

Na prvním místě toho, co mě baví ovládat vzdáleně je rozhodně vysavač. My doma používáme Miele Scout a o tom, jak jej můžete ovládat vzdáleně jsme si již napsali v samostatné recenzi tohoto pomocníka. Mám rád, když jedemě někam na víkend nebo na dovolenou a mohu v den návratu domů zapnout na stovky kilometrů vysavač, který vysaje celý byt a nakonec se opět vrátí tam, kde začal. Baví mě zkrátka přijet do čistého a to i po několika týdnech, kdy i když máte před odjezdem uklizeno, nějaký ten prach se na zemi už objeví. Takto stačí stisknout tlačítko a vracíte se do perfektně uklizené podlahy. Spolu s tím souvisí i čistička vzduchu, kterou sice máme zaplou nonstop na automatickém režimu, ale když už pustím vysavač, zvýším rovnou i výkon čističky, aby byl vzduch po návratu domů co nejčistčí a navíc, pokud máte kvalitnější čističku s HEPA filtrem, pak určitě moc dobře znáte, takovou tu příjemnou jemnou vůni, kterou má vyčištěný vzduch, zkrátka jak kdybyste se z hor vrátili domů zase zpět do hor nebo k moři. Čističku od Philipsu mám i v kanceláři, takže mohu jak byt, tak kancl ovládat pomocí jedné aplikace, co se čištění vzduchu týká. Navíc mi aplikace sama řekne, kdy je potřeba vyměnit filtr nebo vyčistit předfiltr.

Zároveň mám možnost spustit také provonění domácnosti pomocí Rituals Génie, což je opravdu geniální věc. Vždy, když se vrátíte domů, budete mít nejen uklizeno a vyčištěný vzduch, ale také jej budete mít příjemně provoněný. Navíc na rozdíl od nějakých bytových parfémů a podobných věcí, které stále voní a po pár dnech je již nevnímáte, tak Rituals Génie voní jen v momentě kdy chcete a vůni tak vnímáte i po dlouhých měsících jejího používání. Přijít do příjemně provoněné domácnosti je super a navíc si můžete vůně kombinovat s těmi, které máte v autě, pokud tedy nepoužíváte vůně přímo do kastlíku jako má například BMW nebo Mercedes. Auto vám tak voní stejně jako byt nebo dům.

I když to rozhodně není „must have“, tak rád používám také Miele aplikaci pro pračku a sušičku. Je sice pravda, že prádlo se z pračky do sušičky samo nepřesune, ale zkrátka pro praní mám nějakou osobní slabost a zatím co moje žena má v oblibě myčku na nádobí, já jsem si zamiloval pračku a sušičku a proto je rád kontroluju na dálku, když jdeme o víkendu například se psem na delší procházku a mezitím se jak pere, tak suší prádlo. Zde mám přehled o tom, kdy bude dopráno a vysušeno nebo také o tom, kolik zbývá prášku v zásobníku a nebo zda nepotřebuje filtr v sušičce vyčistit. Samozřejmostí je pak notifikace o tom, že už je dopráno. Jak říkám, rozhodně to není něco, bez čeho nelze žít, je to spíš věc, kterou mám v oblibě.

S domácností pak souvisí také alarm, který máme napojený jak já, tak moje žena na iPhone a kdykoli se něco stane, můžeme se přes kameru okamžitě podívat, zda je to problém a nebo se jedná o nějakou blbost, kterou není potřeba řešit. Alarm navíc lze aktivovat i deaktivovat přes aplikaci už když se blížíme domů bez nějakého zádávání kódů a tak jej díky tomu používáme vždy, když opouštíme domov.

Další aplikací, co mě nesmírně baví, je ta od BMW. Mám v ní jak M4, tak X5 a mohu o obou vozech okamžitě zjistit vše, co potřebuju. Mohu na dálku naplánovat trasu kam pojedeme, která se pak objeví v palubním počítači, když nechci zrovna používat CarPlay. Mohu také zjistit stav vozů včetně množství paliva nebo se podívat zda je vše v pořádku a kdy mám navštívit servis. Dokud máte vozy v záruce, tak stejně chodíte jen do autorizovaného servisu a pak je super, že vás aplikace na vše sama upozorní a rovnou přes ni můžete naplánovat jeho návštěvu. Možnost ovládání na dálku je pak asi to nejlepší, co moderní vozy nabízí. Nastupovat do vyvětraného nebo naopak předtopeného vozidla je prostě super a díky tomu, že máte telefon pořád u sebe, budete tyto věci využívat mnohem víc než pokud je ovládáte pouze přes Display Key. Aplikace pro auta mě zkrátka baví a pokud váš vůz něco podobného podporuje, pak mi jistě dáte za pravdu, že je to jedna z nejlepších vychytávek.

Kde mi naopak telefon moc smysl nedává

Postupem času se smart funkce a připojitelnost zařízení k telefonu začaly objevovat v takové míře, že pokud například používáte sonické zubní kartáčky od Philipsu, což dělám už zhruba 15 let, tak v podstatě ve vyšších řadách nemáte možnost koupit verzi bez Bluetooth, pomocí kterého synchronizujete kartáček s telefonem. Ano, je super, že víte, jak dlouho si čistit zuby, že víte, jaké místo jste vynechali nebo že víte, jak často a jak dlouho si je čistíte. Pokud vám jsou 4 roky a rodiče na vás z nějakého důvodu nemají čas, pak je to určitě super, pokud je vám třicet, pak je asi aplikace to poslední, co byste u čištění zubů chtěli používat. V kartáčku tak tuto možnost mám, ale nikdy jsem ji nevyužil a není to jen tím, že si zuby čistím při sprchování. Zkrátka mi to nedává žádný smysl a přijde mi, že tato věc zkrátka člověka jen otravuje.

Stejný příběh je Foreo. To je věc, kterou si čistím už dlouhé roky obličej a zatímco žádná z předchozích verzí pro muže nenabízela aplikaci, třetí generace ji vyžaduje nainstalovat k tomu, abyste Foreo vůbec spustili. To bylo také to první a poslední, kdy jsem ji použil. Opravdu mi stačí dát si čistící gel na Foreo a zmáčknout jedno tlačítko, nevidím jediný důvod, proč bych u toho měl používat aplikaci. Nechápu ani důvod, proč moje lampička na nočním stolíku lze ovládat pomocí telefonu. Rozsvěcím ji totiž vždy, když si jdu lehnout a v ten moment na ni dosáhnu a tak vytahovat telefon a ovládat ji pomocí něj je tak trošku na obtíž. Čas od času používám masážní pistoli od HyperIce a i ta má aplikaci a i když jsou v ní různé režimy a programy, stejně ji vždy používám jen tak, že ji zkrátka zapnu a pak vypnu bez toho, aniž bych nějaký z těchto režimů měl potřebu zapínat přes aplikaci, když to navíc jde pomocí tlačítek na samotné pistoli.

Zkrátka mi přijde, že jsou věci, u kterých mi tak nějak nedává smysl, abych je měl propojené s telefonem a jedná se v drtivé většině o věci, kterých se pro jejich používání stejně musíte dotýkat a být s nimi v kontaktu. Zuby si totiž na dálku vyčistíte celkem obtížně, zatímco vyluxovat byt, když nejste doma je to, co vám opravdu zpříjemní život. Plně chápu, že každý to má jinak a tento článek berte prosím jen jako můj pohled na věc a možnou inspiraci, jak si trošku usnadnit život.