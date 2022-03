Recenze aplikace FlashNews: Zprávy ze světa i z domova ve vaší režii

Nejen ve světle aktuálních událostí je jistě dobré mít neustálý přehled o tom, co se děje doma i ve světě. Mnozí z nás sledují více zpravodajských kanálů najednou, a v takovém případě je velmi snadné ztratit v nich přehled nebo být naopak zahlcen zprávami, které vlastně ve skutečnosti nechceme číst. V redakci jsme získali možnost vyzkoušet si českou bezplatnou informační platformu FlashNews. Jak vypadá a co na ni říkáte?

Základní informace

FlashNews je multiplatformní služby s podtitulem „To, čím žiješ“. Již samotný podtitul napovídá, co je hlavní myšlenkou a zároveň také největší výhodou této platformy – dostat ke koncovému uživateli právě ty informace, o které on sám nejvíce stojí a které jej nejvíce zajímají. Může se jednat nejen o zásadní události ze světa, ale i o specifické aktuality z místa bydliště. Platforma FlashNews vás – zjednodušeně řečeno – dokáže informovat jak o novinkách z Wall Street, tak třeba i o tom, že se zrovna ve vaší čtvrti chystá odstávka vodovodního řádu. FlashNews můžete využívat ve verzi, určené pro rozhraní webových prohlížečů (jak mobilních, tak i desktopových), ale také v podobě aplikace pro iPhone či iPad. A právě iOS verzí aplikace FlashNews se bude zabývat naše dnešní recenze.

Princip fungování

Aplikace FlashNews mne prakticky od počátku příjemně překvapila svou schopností dokonale filtrovat obsah, který se ke mně dostal. Díky tomu jsem si přečetla vždy opravdu jen to, co mě skutečně zajímalo, a měla jsem navíc perfektní kontrolu nad tím, jaké informace a z jakých zdrojů se ke mě dostaly. FlashNews nabízí všechny informace přehledně a chronologicky řazené na jednom místě, nemusíte se ale bát zahlcení obsahem, který by vás nezajímaly. Již při prvním spuštění určujete, jaká témata, osobnosti, ale také zdroje budete sledovat.

Právě precizně zvládnutá správa zdrojů patří mezi hlavní devizy FlashNews. Můžete zde odebírat všechny možné tuzemské i zahraniční zpravodajské weby, kromě nich vám ale tato aplikace umí doručit také příspěvky ze sociálních sítí vámi sledovaných umělců, zpravodajů či influencerů, stejně jako lokální zprávy, aktuality a upozornění z místa vašeho bydliště a jeho okolí.

Kromě konkrétních zdrojů, kanálů a osobností umožňuje platforma FlashNews také sledování takzvaných zmínek – tedy článků a dalšího obsahu, kde je explicitně zmíněno vámi sledované téma (Ukrajina, fotbal, Joe Biden nebo třeba ekologie). Co se zdrojů týče, dbají tvůrci FlashNews na to, aby se k uživatelům dostaly vždy jen seriózní, relevantní a ověřené informace ze zdrojů, odpovídajících základním nárokům na novinářskou práci. Kdykoliv byste se chystali navštívit zdroj, který těmto zásadám neodpovídá, budete na tuto skutečnost srozumitelně upozorněni – nehrozí tedy, že byste proti své vůli navštívili nějaký dezinformační zdroj. V nastavení aplikace si můžete nastavit automatické skrývání nebo naopak zobrazování těchto zdrojů.

Rozhraní aplikace a funkce

Rozhraní aplikace FlashNews je skvěle přehledné, jednoduché, a v aplikaci se velice rychle zorientujete. Ovládání aplikace je snadné, ke všem prvkům včetně nastavení soukromí máte snadný a rychlý přístup. Z domovské obrazovky aplikace, na které se také nachází hlavní kanál vámi sledovaných novinek, máte přístup ke správě zdrojů, na spodní liště pak najdete tlačítka pro přechod k přehledu hlavních zpráv, vyhledávání, uloženému obsahu a k nastavení. V kanálu vámi odebíraných novinek si můžete nastavit pořadí kategorií nebo skrýt jednotlivé rubriky, v horní části domovské stránky FlashNews lze přepínat mezi zmíněnými rubrikami.

Aplikace jako taková nabízí řadu možností přizpůsobení. Samozřejmostí je podpora celosystémového tmavého režimu, můžete si také změnit způsob zobrazování náhledů článků v kanále novinek, stejně jako velikost písma. Důležité prvky přizpůsobení, jako je třeba skrytí konkrétních zdrojů, nabízí aplikace přímo u daných článků, takže pro účely skrytí konkrétního zdroje nemusíte přepínat do nastavení. Ve chvíli, kdy otevřete náhled článku, zobrazí se vám jeho titulek s titulní fotografií, perex (případně část dalšího odstavce) a možnost otevření celého článku. Součástí karty s náhledem článku je i přehled zmíněných témat, možnost sledovat nebo naopak skrýt zdroj, a najdete zde také související články. Veškerý obsah ve FlashNews můžete ukládat do záložek, sdílet s dalšími uživateli nebo jej případně nahlásit. V aplikaci si rovněž můžete nastavit push notifikace ohledně zásadních zpráv.

Závěrem

FlashNews je opravdu velmi povedený a do detailu dotažený počin. Platí to nejen pro iOS aplikaci, ale také pro webovou verzi této služby, stejně jako pro její funkce a celkové zpracování. Aplikaci jsem zkoušela po dobu 14 dnů. Po celou dobu fungovala naprosto bezproblémově a bez chyb, a nedošlo ani k nežádoucímu zahlcení obsahem, naopak jsem se mohla cíleně dostat pouze k těm zprávám, které mě zajímaly. Veškeré zprávy byly doručovány i zobrazovány spolehlivě, notifikace fungovaly bez problémů. Velmi pozitivně hodnotím i vzhled, uživatelské rozhraní a ovládání i nastavení aplikace.

FlashNews je ideální informační platformou pro všechny, kteří chtějí mít neustálý přehled o tom, co se děje, a kteří se zároveň nechtějí probírat nerelevantním obsahem. Výborná je i možnost sledování lokálních aktualit (včetně informací z radnice či městského úřadu), zmínek, osobností i zdrojů. Aplikace FlashNews je zcela bezplatná, bez předplatného, reklam, a bez skrytých nákupů v aplikaci.

Aplikaci FlashNews stáhnete bezplatně zde.