Apple možná brzy expanduje s Apple Card do dalších částí světa

Jsou tomu sice již dlouhé tři roky, co Apple světu představil vlastní kreditní kartu Apple Card s řadou lákavých cashbacků, zatím s ní však nevyrazil za hranice USA. To by se ale mohlo v nadcházejících měsících snad konečně změnit. Kalifornský gigant totiž získal pod svá křídla britský bankovní startup Credit Kudos, který by mu snad mohl s proniknutím Apple Card za hranice domoviny Applu pomoci.

Startup se zabývá konkrétně tvorbou skóre při žádostech o půjčky a obecně věcmi tohoto typu, díky čemuž si mohou klienti udělat rychle přehled o tom, která banka je pro ně nejvhodnější a tak podobně. A jelikož je Apple Card kreditní karta a tedy se ve výsledku celá točí kolem půjček, které je třeba nastavit přímo dle parametrů uživatele, je využití technologií startupu pro Apple Card vcelku logickým krokem.

Fotogalerie fyzicka Apple Card 2 fyzicka Apple Card 3 fyzicka Apple Card 4 fyzicka Apple Card. 1jpg +3 fotky fyzicka Apple Card 5 fyzicka Apple Card 6 Vstoupit do galerie

Jak nicméně již u startupů bývá, Apple jeho nákup jednak oficiálně neoznámil a jednak ani nekomentuje otázky ohledně budoucí spolupráce. Otazníky visí rovněž nad cenou, která měla být podle dostupných informací odhadována na zhruba 150 milionů dolarů. To je však na poměry Applu poměrně dost – za startupy je totiž zvyklý dávat spíše vyšší desítky milionů dolarů. Nechme se tedy překvapit, zda se v dohledné době dočkáme bližších informací, které nám akvizici více osvětlí.