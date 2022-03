V novém Apple Studio Display běží plná verze iOS 15.4, má to ale háček

Spuštění prodejů nedávno představeného Apple Studio Displaye přineslo celou řadu zajímavých poznatků, přičemž některé z nich se na světlo světa derou až nyní. Jedním z nich je například to, že v displeji běží plná verze mobilního operačního systému iOS 15.4. Má to ale háček.

Apple při představení monitoru sice svět neinformoval o tom, že do něj nahraje iOS, a navíc o tom nic nepíše ani na svých podpůrných stránkách, nicméně při připojení displeje k Macu se v detailech o něm objeví informace o verzi firmwaru 15.4 (Build 19E241), což je stejné označení, které naleznete i u iOS 15.4 a iPadOS 15.4. Tyto systémy tedy z logiky věci musí běžet právě v Apple Studio Displayi. Háček nicméně tkví v tom, že se k nim vlastně ani uživatelsky nedostanete – tedy jinými slovy, zapomeňte na to, že by si šlo na displeji nativně zapnout iOS či iPadOS. Systém totiž slouží velmi pravděpodobně jen k ovládání Center Stage, potažmo k co nejvyšší kvalitě reprodukované hudby a snímaného zvuku přes mikrofony.

iOS 15.4 v novém Apple Studio Displayi běží prakticky jen a pouze díky nasazení čipsetu A13 Bionic, který použil kalifornský gigant třeba i v iPhonech 11 či SE 2. Právě pro jeho implementaci se ostatně Apple dle svých slov taktéž rozhodl “jen” kvůli výše uvedeným funkcím a proto je více než pravděpodobné, že je teorie o jejich navázanosti na iOS správná. Dá se nicméně předpokládat, že nám pár informací o něm prozradí v dohledné době i samotný Apple v některém z rozhovorů jeho lidí s médii.