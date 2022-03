Karetní Hearthstone představí v novém rozšíření podmořské obludy

Do karetního Hearthstonu míří další velké rozšíření, které nepochybně zatřese samotnými základy hry. Vývojáři z Blizzardu oznámili, že další dobrodružství se bude odehrávat v temných hlubinách oceánů Azerothu. Rozšíření ponese jméno Voyage to the Sunken City a do hry přinese 135 nových karet, se kterými samozřejmě představí i několik nových herních mechanik.

Hlavní výsadou nové sady budou zřejmě kolosální minioni. Ti budou nabízet mechaniku Colossal, jež odliší opravdové obry od normálních pozemských monster. Klíčové slovo Colossal identifikuje takové titány, kteří se nevejdou na jednu kartu. Vyvolaní minioni s touto mechanikou tak na herní plochu přivedou další kartu, jež s nimi přímo spolupracuje. Připravte se tak třeba na obrovské krakeny, jímž budete muset nejprve usekávat všechna jejich chapadla.

Další novou mechanikou se stane Dredge. Ta vám dovolí nahlédnout na tři nejspodnější karty vašeho balíčku, kdy budete moci jednu z nich nechat probublat na jeho vršek. V sadě se pak budou vyskytovat karty se schopnostmi upravovat obsah spodku balíku. Poslední novinkou je pak nový typ minionů. Kouzelníci Naga se budou mít nejlépe v balíčcích se spoustou kouzel a budou vám přinášet bonusy i ve chvíli, kdy budou jen ve vaší ruce. Všechny odhalené karty najdete na oficiálních stránkách hry. Voyage to the Sunken City dorazí do Hearthstonu už 12. dubna.