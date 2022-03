Apple Studio Display nabízí 64GB úložiště, je vám však k ničemu

Ačkoliv svět od startu prodejů nových Apple Studio Displayů dělí již pěkných pár dní a od prvních zahraničních recenzí je to ještě více, stále se na světlo světa derou nové a nové informace, které jablíčkářům tyto produkty přibližují. Jednomu vývojáři se například podařilo zjistit, že je v displeji kromě mobilního čipu A13 Bionic i relativně velké úložiště, byť je ve výsledku uživatelům (alespoň prozatím) k ničemu.

O úložišti v novém displeji informoval jako první konkrétně vývojář Khaos Tian, kterému se podařilo zjistit, že se jedná konkrétně o NAND s kapacitou 64GB, přičemž 2GB jsou v současnosti zabrány firmwarem displeje ve formě iOS 15.4. Ten mu zajišťuje jednak správnou funkčnost mikrofonů a reproduktorů a jednak podporu funkce Center Stage, která vás udrží při videohovorech v podporovaných aplikacích neustále v obraze díky tomu, že pohybuje zorným polem kamery. Jak však bylo uvedeno výše, zbylé místo alespoň prozatím není možné jakkoliv využít, což je velká škoda. Přeci jen, 62GB není vyloženě zanedbatelný prostor.

Fotogalerie Mac Studio a Studio DIsplay 11 Mac Studio a Studio DIsplay 12 Mac Studio a Studio DIsplay 13 Mac Studio a Studio DIsplay 14 +18 fotek Mac Studio a Studio DIsplay 15 Mac Studio a Studio DIsplay 16 Mac Studio a Studio DIsplay 17 Mac Studio a Studio DIsplay 18 Mac Studio a Studio DIsplay 19 Mac Studio a Studio DIsplay 20 Mac Studio a Studio DIsplay 21 Mac Studio a Studio DIsplay 24 Mac Studio a Studio DIsplay 26 Mac Studio a Studio DIsplay 27 Mac Studio a Studio DIsplay 28 Mac Studio a Studio DIsplay 32 Mac Studio a Studio DIsplay 33 Mac Studio a Studio DIsplay 34 Mac Studio a Studio DIsplay 36 Mac Studio a Studio DIsplay 37 Mac Studio a Studio DIsplay 38 Vstoupit do galerie

Vzhledem k tomu, co vše “navíc” nový Apple Studio Display nabízí a potažmo jaký potenciál tyto skryté funkce mají bude velmi zajímavé sledovat, zda pro nás Apple do budoucna nechystá zavedení nových funkcí, které budou právě z úložiště a A13 Bionic těžit. Velmi zajímavá by byla například podpora zrcadlení či samostatně fungující iOS, díky kterému by například šly vykonávat FaceTime hovory bez nutnosti připojení k Macu (samozřejmě za předpokladu, že by byl monitor připojitelný k internetové síti. Na podobné spekulace je nicméně zatím čas.