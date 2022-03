Apple Watch jsou i nadále celosvětovým hitem

Apple dál vládne trhu chytrých hodinek. Trh v roce 2021 meziročně vzrostl o 24 % a Apple s velkým náskokem předčil svého nejbližšího konkurenta. Vyplývá to z dat analytické společnosti Counterpoint Research. Trh s chytrými hodinkami v minulém roce meziročně vzrostl o 24 %.

Podle analytiků byl růst v roce 2021 „zdravý“. Jen ve čtvrtém čtvrtletí předešlého roku se dodalo 40 milionů chytrých hodinek. Nutno ale dodat, že Apple v celkovém podílu v tomto segmentu meziročně ztratil, a to z 32,9 % na 30,1 %. Velký růst totiž zaznamenaly chytré hodinky a náramky s cenovkou pod 100 dolarů. I tak ale Apple prodal trojnásobek oproti Samsungu. Příjmy Applu v tomto segmentu tvoří více než polovinu. Důvodem je samozřejmě vyšší pořizovací cena. Na druhé příčce v pomyslném žebříčku je Samsung s podílem 10,2 %. V roce 2020 to bylo 8,9 %. Jihokorejskému gigantovi se dařilo především ve třetím čtvrtletí, který byl pro společnost co se prodejů týče rekordním. Růst byl připsán přechodu Samsungu na Wear OS. Top 3 uzavírá společnost Huawei s podílem 7,7 %. V závěsu jsou již menší hráči. Za zmínku stojí ale třeba Garmin, který v roce 2021 dosáhl na 4,6 %, což znamená meziroční nárůst nárůst o 0,3 %. Celou tabulku od analytiků ze společnosti Counterpoint Research můžete vidět pod odstavcem. Přispěli jste v minulém roce do statistik?