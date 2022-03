Xiaomi začíná s prodejem nové generace telefonů. Přichází Xiaomi 12 Pro, Mi 12 a Mi 12 X

Komerční sdělení: Po dlouhém čekání jsme se konečně dočkali představení nové generace vlajkových lodí od Xiaomi. Tento přední čínský technologický gigant znatelně posunul pomyslnou laťku, o což se konkrétně postaralo trio telefonů – Xiaomi 12 Pro, Mi 12 a Mi 12 X – které na první pohled zaujmou nejen svými skvělými schopnostmi, ale také povedeným designem. Pojďme si proto posvítit na jednotlivé modely a říct si o jejich přednostech. Aby toho ale nebylo málo, nyní si tato zařízení můžete pořídit s parádní slevou!

Xiaomi 12 Pro

Vrcholným modelem současné řady je Xiaomi 12 Pro. Tento telefon dokáže zaujmout hned několika vlastnostmi, přičemž jednoznačně vyniká svou trojitou zadní fotosoustavou s 50MP hlavním senzorem, 50MP teleobjektivem a 50MP ultraširokoúhlým fotoaparátem. Díky tomu si telefon dokáže poradit s focením excelentních fotografií, přičemž zároveň umí natáčet až v 8K rozlišení, případně ve 4K rozlišení s HDR10+. Na přední straně se pak nachází 32MP kamera. Model 12 Pro nezaostává ani ve výkonu. Spoléhá se totiž na aktuálně nejmodernější čip od Qualcommu, Snapdragon 8 Gen 1, který si zakládá na 4nm výrobním procesu a nabízí výkonu na rozdávání, ačkoliv zůstává energeticky úsporný. Není tedy problém dlouhé hodiny hrát i náročnější videohry.

Tímto to samozřejmě nekončí. Nadále Xiaomi 12 Pro zaujme svým prvotřídním 6,73″ AMOLED DotDisplayem s poměrem stran 20:9 a rozlišením WQHD+, respektive 3200 x 1440 pixelů. Skvělou výhodou je také až 120Hz obnovovací frekvence, která se dokáže adaptivně upravovat na základě právě zobrazovaného obsahu. Potěšit navíc dokáže i kontrastní poměr 8 000 000:1 nebo maximální svítivost až 1500 nitů. Skvěle je na tom i baterie. Telefon se spoléhá na akumulátor s kapacitou 4600 mAh, který lze v okamžiku dobít pomocí 120W Xiaomi HyperCharge rychlonabíjení, aniž by se tento kousek potýkal s jakýmikoliv problémy s přehříváním. Stejně tak nechybí až 50W turbo bezdrátové nabíjení a 10W reverzní nabíjení. Celé to pak nádherně uzavírá vytříbený design.

Telefon startuje na 999 dolarech za konfiguraci s 8 GB RAM a 256 GB interní paměti, přičemž připlatit si můžete za ještě výkonnější verzi s 12 GB RAM a 256 GB interní paměti, která vás vyjde na 1099 dolarů.

Xiaomi 12 Pro zakoupíte zde

Xiaomi 12

V poměru cena/výkon je skvělým překvapením telefon Xiaomi 12. I tento model nabízí kvalitní fotoaparát, respektive 50MP hlavní senzor, který je následně doplněn 13MP ultraširokoúhlým objektivem a 5MP telemakro fotoaparátem. Stejně tak si poradí s natáčením až v 8K rozlišení, případně ve 4K HDR+. Ačkoliv se jedná o levnější model, Xiaomi na něm rozhodně nešetřil. V oblasti displeje se proto můžete spolehnout na 6,28″ AMOLED DotDisplay s rozlišením FHD+ (2400 x 1080 pixelů) a 120Hz obnovovací frekvencí. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit duální stereo reproduktor od prestižní firmy Harman Kardon.

Co se týče nabíjení, zde Xiaomi vsází na 67W rychlonabíjení a 50W bezdrátové turbo nabíjení. Akumulátor v tomto případě nabízí kapacitu 4500 mAh. Obecně se jedná o nesmírně povedený telefon, který v kompaktním designovém těle ukrývá prvotřídní technologie a nezalekne se prakticky ničeho. K dostání je ve verzi 8GB+128GB za 699 dolarů, 8GB+256GB za 749 dolarů a 12GB+256GB za 799 dolarů.

Xiaomi 12 zakoupíte zde

Xiaomi 12X

Současnou generaci pak nádherně uzavírá nejlevnější model Xiaomi 12X. Ačkoliv je tento telefon nejlevnější z nové generace, tak i přesto má rozhodně co nabídnout a poradí si prakticky s jakoukoliv operací – rozhodně tedy nijak zásadně nestrádá. Z hlediska focení nabízí 50MP hlavní senzor, který si mimo jiné poradí s natáčením videa v až 8K rozlišení. Po jeho boku se pak ještě nachází 13MP ultraširokoúhlý fotoaparát a 5MP telemakro objektiv. Na přední straně se i v tomto případě nachází 32MP kamerka. Co se týče výkonu, ten zajišťuje o něco starší čipset Qualcomm Snapdragon 870. I přesto se ale jedná o solidní volbu, která nabízí dostatek výkonu i pro hraní graficky náročnějších her.

Za zmínku určitě stojí i displej, který je stejně kompaktních rozměrů jako u Xiaomi 12. Xiaomi 12X totiž nabízí 6,28″ AMOLED DotDisplay s rozlišením FHD+ (2400 x 1080 pixelů) a 120Hz adaptivní obnovovací frekvencí. Z hlediska výdrže zde pak najdeme stejný 4500mAh akumulátor a podporu pro rychlé nabíjení kabelem o výkonu až 67 W. Reverzní nabíjení spolu s bezdrátovým turbo nabíjením zde bohužel schází. Na druhou stranu i zde najdeme stereo reproduktory od Harman Kardon s podporou prostorového zvuku Dolby Atmos, čímž se mimo jiné pyšní všechny modely.

Nejlevnější model současné generace, Xiaomi 12X, je k dostání ve verzi 8GB+128GB za 549 dolarů. Připlatit si každopádně můžete za dvojnásobné úložiště (8GB+256GB), což vás vyjde na 649 Kč. Tedy takto se alespoň tváří oficiální ceny. Tento kousek si ale ve skutečnosti můžete nyní pořídit se slevou ve výši 100 dolarů, která platí pro obě varianty.

Xiaomi 12X zakoupíte zde