Svět se neustále mění a ten technologický ještě několikanásobně rychleji. Zatímco ještě před pár lety jsme využívali telefony k volání a psaní zpráv, tak v současné chvíli už se jedná o nesmírně komplexní a chytrá zařízení, která zvládnou prakticky všechno. Od volání a psaní, přes navigování a chatování, až po zapisování poznámek či připomínek – a mnoho dalšího. Výrobce veškeré své produkty musí nějakým způsobem prezentovat a poskytnout k prodeji. Nejlépe toho docílí využitím vlastní webové stránky, které se samozřejmě postupem času taktéž neustále mění a modernizují – potvrzuje nám to například hlavní stránka jablečné společnosti apple.com.

Podívejte se, jak vypadala stránka Applu v minulosti

Co se týče Applu, tak jeho webové stránky se za posledních několik let opravdu výrazně změnily. Doménu apple.com si společnost Apple zaregistrovala již v roce 1987 s tím, že první dochovaný snímek obrazovky webu pochází z roku 1994. V roce 1998 už se na přepracované hlavní stránce nacházela prezentace legendárního iMacu G3, ke kterému se Apple u současných iMaců tak nějak vrátil, tedy co se barev týče. O další rok později se pak na stránkách Applu nacházela prezentace laptopu iBook a v roce 2000 došlo k dalšímu výraznějšímu přepracování, kdy se v horní části webu poprvé objevila navigační lišta. Jakýsi nádech současného designu získal web apple.com v roce 2005, kdy na něm kalifornský gigant představoval iPod Nano, a o dva roky později vůbec první iPhone. Svou moderní podobu, jak ji známe dnes, získala hlavní stránka Applu někdy v roce 2015. Pokud byste se chtěli vrátit o několik (desítek) desítek let a podívat se, jak v některých letech web apple.com vypadal, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na Macu přesunuli na tento odkaz , který vás přesune na Wayback Machine.

Jakmile tak učiníte, tak do textového pole zadejte apple.com.

Následně, po vyplnění, stiskněte na klávesnici tlačítko Enter.

Tímto se vám zobrazí časová osa s vytvořenými záznamy stránky apple.com.

Jednoduše se tak klepnutím přesuňte v časové ose tam, kam se chcete vrátit.

Poté níže v kalendáři najeďte kurzorem přímo na datum, ke kterému chcete stránku zobrazit.

Nakonec už si jen klepnutím vyberte čas, ke kterému chcete stránku zobrazit.

Klepnutím na čas se rázem přesunete na starší verzi webu apple.com.

Pomocí výše uvedeného postupu tedy můžete jednoduše zavzpomínat na to, jak vypadaly stránky apple.com v minulosti. Vůbec první dostupný záznam stránky apple.com v rámci Wayback Machine je z roku 1996, konkrétně z 22. října. Postupně, jak se Apple stával větším, tak se na stránku upoutávalo více pozornosti, takže je záznamů k dispozici více. Berte ale na vědomí, že prohlížení starých verzí webových stránek skrze Wayback Machine může být velmi pomalé, takže musíte být trpěliví. Zároveň některé záznamy nemusí být kompletní – buď mohou chybět některé stránky, popřípadě obrázky, texty apod. Nástroj Wayback Machine můžete samozřejmě využít také k zobrazení starších verzí jakýchkoliv jiných webových stránek – jablíčkáře by mohla zajímat česká mutace v podobě apple.cz anebo úplně jiné stránky, které nemají s Applem nic společného.