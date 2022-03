Mac Studio se dostal k prvnímu šťastlivci. Podívejte se, jak vypadá naživo

Přestože začne Apple nové Macy Studio prodávat oficiálně až v pátek, minimálně jeden běžný smrtelník se stroje dočkal již nyní. Je totiž skoro už jakousi tradicí, že Apple novinky neuhlídá a omylem některé skrze kurýrní služby doručí s předstihem a své fanoušky tak neplánovaně potěší. Tentokrát se mu tento přešlap stal minimálně jednou ve Francii.

Fotky se objevily konkrétně na francouzském portálu mac4ever, kterému je zaslal jeden z jeho šťastných čtenářů. Prohlédnout si na nich můžeme jak Mac Studio ze všech stran, tak i jeho balení, které je designově takřka shodné s těmi, které Apple využívá i u svých ostatních Maců. Poměrně zajímavé je na něm pak to, že mu nechybí madlo pro snadné přenášení, byť je Mac jako takový (a tedy logicky i jeho krabička) relativně malá a není ji tedy problém uchopit do dvou ruk a přenést. Co se pak týče samotného těla zařízení, na tom je zajímavé snad jen velmi velké logo Applu, které novinka převzala od nedávno představených MacBooků Pro.

Bohužel, Mac Studio doručený s předstihem je osazený jen čipsetem M1 Max, kvůli čemuž je tak z hlediska výkonu „nezajímavý“. Nabízet by totiž měl tentýž výkon co loni představené MacBooky Pro, které už dobře svět zná. Daleko zajímavější proto budou informace ohledně reálných testů Macu Studio osazeného čipsetem M1 Ultra, který je nejvýkonnějším počítačovým procesorem, který kdy Apple vytvořil. Snad se jich tedy dočkáme co nevidět. Pokud jej však Apple propůjčil youtuberům a zahraničním médiím, mohli bychom být svědky prvních větších testů již dnes.