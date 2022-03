Ruským influencerům se po zablokování Instagramu v zemi zhroutil život

Nezáviděníhodnou situaci musí od pondělí řešit spousty ruských influencerů vydělávajících na sociální síti Instagram. Tu totiž Rusko od včerejška zakázalo ve snaze omezit přístup svých lidí k reálným zprávám o válce na Ukrajině, byť svůj záměr maskovalo slovy o nesouhlasu s fungováním moderátorů na síti a potenciálním porušováním ruských zákonů. Ačkoliv si to možná na „první dobrou“ málokdo uvědomuje, zákazem Instagramu převrátilo Rusko mnoha svým občanům svět vzhůru nohama a to nikoliv kvůli zvyku konzumovat obsah z něj, ale i kvůli znemožnění vydělávat přes něj. Právě influenceři, které Instagram živil (a že se mnohdy jednalo o velmi solidní životní úroveň) jsou tak nyní doslova v koncích. Na své profily tak ve velkém v posledních dnech nahrávali rozlučkové vzkazy, které je zachycují se slzami v očích a mnohdy se slovy, že neví, co dál. Níže naleznete například video jedné z největších ruských influencerek s více než 23 miliony sledujícími.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Ольга Бузова (@buzova86)



Můžeme si o tom myslet cokoliv, ale faktem je, že influencerství je v současnosti bráno de facto již jako klasické povolání, jelikož se točí zejména kolem produktového marketingu. Nelze se proto absolutně divit, že náhlý zákaz Instagramu znamenal pro mnohé influencery takřka zhroucení jejich dosavadního světa, jelikož rázem přišli o svou práci, která je živila. Přesně proto tak nemá příliš smysl brát jejich nářek s humorem, byť je pravda, že názory některých influencerů úsměvné jsou. Na Instagramu lze totiž najít i výlevy točící se kolem otázek ohledně toho, komu se daní lidé budou chlubit svými novými věcmi či co jim budou lidé kupovat k narozeninám, když přijdou o Instagram a tedy i o možnost komunikace se světem, sbírání inspirace a tak podobně. Nynější situace je ale hlavně skvělou ukázkou toho, jak se za poslední roky změnil svět a že to, co bylo ještě před pár lety poměrně nemyslitelné, je nyní najednou denním chlebem.