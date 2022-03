Safari nebylo vždy jen na Apple produktech. Jaký byl jeho „život“ na Windows?

Internetový prohlížeč Safari je již pěknou řádku let nedílnou součástí operačního systému macOS. V roce 2007 získali možnost používat Safari také majitelé nejablečných počítačů včetně PC s operačním systémem Windows, Apple ale na tomto hřišti nakonec se svým prohlížečem neuspěl. Jak vypadala cesta Safari do Windows a zase zpět?

Když společnost Apple představila 11. června roku 2007 v průběhu tehdejší WWDC prohlížeč Safari 3, oznámila zároveň, že tento software vůbec poprvé zpřístupní i těm uživatelům, kteří nevlastní počítač od Applu. Safari byl podle prohlášení Applu nejrychlejším a nejjednodušeji použitelným webovým prohlížečem na světě, a oproti tehdy kralujícímu Internet Exploreru měl načítat jednotlivé webové stránky s až dvojnásobnou rychlostí. Steve Jobs si údajně od zpřístupnění prohlížeče Safari non-Apple uživatelům sliboval podobný úspěch, s jakým se setkalo vydání verze iTunes pro Windows, bohužel se ale nezadařilo.

Důvodem neúspěchu prohlížeče Safari pro Windows bylo podle některých odborníků to, že jablečný webový prohlížeč začal po jisté době zkrátka a dobře mírně zaostávat za konkurencí. V roce 2008 poprvé spatřil světlo světa bezplatný multiplatformní prohlížeč Chrome z dílny společnosti Google, který se mohl pochlubit rychlým přírůstkem nových funkcí, rozšíření a vylepšení. Recenzenti poukazovali na to, že prohlížeč Safari není dostatečně populární dokonce ani mezi majiteli počítačů od Applu, a jeden ze sloupků v magazínu Wired https://www.wired.com/2007/06/cultofmac-0612/ se sugestivně tázal, kdo a proč by vlastně měl používat Safari na Windows.

Fotogalerie Safari Windows Safari Windows 2 Safari Windows 3 Safari pro Windows 0 +3 fotky Safari pro Windows 1 Safari pro Windows 2 Vstoupit do galerie

Ze strany uživatelů se objevovaly stížnosti, týkající se příliš pomalého chodu prohlížeče, absence vylepšení a užitečných aktualizací, nedostatečné podpory některých technoloogií a pluginů, nebo třeba problémů s pády a selháváním. Prohlížeč Safari ve verzi pro počítae s operačním systémem Windows se na trhu držel až do roku 2012, kdy ukončil jeho podporu a další aktualizace. Když v roce 2012 spatřil světlo světa webový prohlížeč Safari 6, nebyl k dispozici pro verze OS X starší než Lion, a stejně tak se ho nedočkali majitelé počítačů s OS Windows. Společnost Apple o něco později v tichosti odstranila odkazy na prohlížeč Safari pro Windows, a z webových stránek společnosti Microsoft zase pro změnu zmizelo Safari ze seznamu dostupných internetových prohlížečů. V současné době je nejpopulárnějším webovým prohlížečem Chrome od Googlu, která má podle dostupných údajů z října roku 2021 více než 60% podíl na trhu. Druhé místo obsadilo Safari se zhruba 19% podílem (podle údajů StatCounter). Chrome jednoznačně kraluje také v separátním žebříčku desktopových a mobilních prohlížečů. Používáte Safari? Pokud ne, jaké důvody vás vedly k jeho zamítnutí?