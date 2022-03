Zpátky v čase: Jak Apple představil iPhone SE a svět se znovu zamiloval do malých smartphonů

Pomalu ale jistě se blíží datum letošní první Apple Keynote. S jarními Keynotes je často spojená řada otazníků, týkajících se toho, co všechno se na nich vlastně představí. V souvislosti s letošní jarní Keynote se kromě jiného spekuluje také o tom, že by na nich Apple mohl představit svůj iPhone SE třetí generace. Pojďme spolu při této příležitosti zavzpomínat na den, kdy byl světu představen vůbec první iPhone SE.

V době, kdy Apple představil svůj první iPhone SE, kralovaly trhu se smartphony již nějakou dobu takzvané phablety – chytré mobilní telefony s rozměrnějšími displeji. Tohoto trendu se se svým iPhonem 6 a iPhonem 6 Plus chytila také společnost Apple, řada jablíčkářů se ale touto cestou odmítala vydat a netajila se svými sympatiemi k drobnému, kompaktnímu iPhonu 5S. V roce 2016 Apple přání těchto zákazníků vyslyšel, a představil svůj iPhone SE první generace.

První spekulace o tom, že by Apple mohl opět přijít s menším iPhonem, se začaly objevovat v roce 2015, kdy se v médiích i na sociálních sítích objevovaly zmínky o možném vydání nového modelu iPhonu, přičemž se spekulovalo o názvech jako iPhone 5se, iPhone 6 mini nebo iPhone 6c. Když se 21. března roku 2016 konala jarní Keynote s podtitulem Let us loop you in, Greg Joswiak na pódiu promluvil mimo jiné o tom, že se Applu v roce 2015 podařilo prodat úctyhodných třicet milionů 4” iPhonů, což jednoznačně svědčí o oblibě smartphonů drobnějších rozměrů. O něco později již přišlo na oficiální představení „nejvýkonnějšího čtyřpalcového telefonu“ – iPhonu SE.

iPhone SE byl často s mírnou nadsázkou označován za smartphone, který „v těle iPhonu 5S skrývá výkon iPhonu 6“. Řada uživatelů si okamžitě zamilovala nejen jeho design, ale také výkon, funkce a relativně dostupnou cenu. iPhone SE skutečně silně připomínal oblíbený iPhone 5S, byl vybaven Home Buttonem s funkcí Touch ID, a na rozdíl od „šestkových“ iPhonů postrádal funkci 3D Touch. Nadšení z tohoto modelu projevovali nejen běžní uživatelé, ale také recenzenti a odborníci. Když Apple ukončil prodej svého iPhonu SE první generace, setkal se tento krok s nelibostí ze strany spousty uživatelů. Ozývalo se volání po vydání iPhonu SE druhé generace, namísto toho se ale Apple nejprve v některých regionech uchýlil k obnovení prodeje prvního iPhonu SE. Vysněné druhé generace se uživatelé dočkali až v dalším roce, kdy v polovině dubna konečně spatřil světlo světa iPhone SE (2020). Úhlopříčka jeho displeje se sice již přiblížila k pěti palcům a svým designem připomínal tento model iPhone 8, i přesto se ale setkal s poměrně pozitivním přijetím.