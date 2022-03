3 aplikace, které při cestování 100% využijete

Komerční sdělení: Cestování se obvykle neobejde bez aplikací. My jsme pro vás našli 3, které jsou nejen praktické, ale i pěkně zpracované. Dozvíte se v nich předpověď počasí, přeložíte si text v obchodě a aktuální měnový kurz. Tak na co čekáte? Čtěte dál.

Opravdu aktuální počasí

Unikátní česká aplikace, která má uživatelsky přívětivé prostředí a sleduje počasí i pro piloty a surfaře, to je Windy. Ačkoliv určitě mnoho z vás počasí sleduje v jiných aplikacích, věřte, že s touhle budete opravdu v obraze. Hojně ji využijete například při dovolené na ostrově Kos.

Posledních pár let dobývá celosvětové žebříčky v oblíbenosti. Předpoví přeháňku, bouřku i hurikán. V App storu získala hodnocení 4,8 od skoro 5000 lidí.

Windy můžete používat jak ve free, tak i v placené verzi. Záleží pouze na vás, co vše potřebujete a chcete vědět. Neplacená verze ukazuje nádhernou aktuální animovanou mapu, grafy i dlouhodobou předpověď.

Windy.com stáhnete z App Storu zde

Překládá texty, hlasové záznamy, fotky i kresby

Google překladač je samozřejmě známý pro překlady textů, ale to rozhodně není vše. Překládá i mluvené slovo, takže stačí někoho nahrát a za pár vteřin zjistíte, co vám říká, aniž byste museli (vy nebo on) složitě přepisovat řeč do psané formy. To stejné platí pro vás. Neznáte místní jazyk? Nahrajte se a chvilku počkejte. Po přeložení můžete použít textový překlad, nebo ho nahlas přehrát. Díky tomu se komunikace s cizinci výrazně zjednodušuje.

Chcete si nějaká písmena zakreslit (vhodné na území bez latinky)? I to tento překladač rozluští. A jestliže narazíte třeba na jídelní lístek, značku nebo nápis a jen horko těžko byste ho zapisovali, vyfoťte ho a překladač si ho sám přechroupe a přeloží.

Na cesty doporučujeme uložit si slovníky do offline verze.

Překladač Google stáhnete z App Storu zde

Jak na správné převody měn?

Počítat si na prstech nebo v kalkulačce převody měn? Pro mnoho lidí naprostá noční můra. Nejenom, že to zabere neuvěřitelné množství času, ono je to občas i dost složité a nepřesné.

Pro tyto případy je zde aplikace Xe Currency & Money Transfer. Nabízí všechny světové měny, takže na pár kliknutí zjistíte vše, co v danou chvíli potřebujete. Pokud milujete grafy, i ty jsou k dispozici.

Můžete v nich sledovat pohyby a vývoj. Přes aplikaci je také možné posílat peníze a trackovat jejich pohyb. Od teď už se nikdy nenecháte napálit, čímž výrazně ušetříte.

Xe Currency & Money Transfers stáhnete z App Storu zde