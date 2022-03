Nový Mac Studio dokazuje, že Applu žalostně chybí hry

V momentě, kdy Apple představil Mac Studio, uvědomil jsem si, že jej bohužel já stejně jako řada dalších uživatelů nemáme k čemu využít i přesto, že je to bezesporu zajímavý stroj nabízející nekompromisní výkon. Mac Studio, ať už v základní variantě nebo ve variantě s M1 Ultra, je totiž něco, co vám je na čtení mailů, surfování na internetu nebo sledování videí na YouTube ještě zbytečnější než cokoli jiného, co Apple nabízí s výjimkou Mac Pro. Věřte, že jsem ten poslední člověk, kterému musíte vysvětlovat, že Mac není na hry a pokud chci hrát hry mám mít konzoli.

Sám mám PS5 a miluju ho, ovšem kdyby byla možnost využít například M1 Ultra v Mac Studio i na hraní her ve 4K a 60 fps, což by vzhledem k výkonu neměl být pro Mac Studio žádný problém, rozhodně by to pro mě byla motivace se zamyslet nad tím, zda na něj nepřejít a i když jej nevyužiji na práci, tak bych měl jeden stroj jak na hraní, tak na práci a cena by dávala opět trochu větší smysl. Navíc na hraní drtivé většiny her, pokud se podíváme čistě na výkon, by stačil základní Mac Studio, který je již cenově na úrovni herních počítačů a protože aktuálně řeším závodní „simulátor“ postavený na řešení od Fanatec, byla by možná zajímavá volba místo PS5 použít právě Mac Studio.

Chápu, že politika Applu nikdy nebyla postavena na tom tvořit herní konzole, skupovat herní studia a vytvářet si seznamy exkluzivit, které budou dostupné jen na něčem od Applu. Ovšem pomalu se začínám sám sebe ptát, zda když Apple dokázal vytvořit M1, což je bezesporu čip, který je ve spoustě ohledech revoluční a stačil by na hraní těch nejnovějších her, tak zda mu neujel vlak tím, že se o hry nezajímá. Apple bere hry jako něco na zpestření volného času, jako něco, co si zapnete na 10 minut, když jedete v MHD nebo když se doma hodně nudíte. Ovšem extrémně rostoucí tržby videoherního průmyslu ukazují, že hry jsou obrovský business a i když do něj patří bezesporu i mobilní hry, stále mu dominují AAA hry na PC a konzole. Apple se bohužel rozhodl herní svět zcela opomenout a zůstal věrný pouze Apple Arcade a hrám v rámci App Store.

Bohužel dnes má již Apple smůlu, protože v posledním roce se téměř veškerá herní studia, která svojí produkcí něčeho dosahovala, stala majetkem Sony nebo Microsoftu. Tyto dvě společnosti si rozebraly téměř vše, co bylo na trhu, aby dokázaly své konzole a služby jako je PS Plus nebo Xbox Game Pass zásobovat exkluzivitami. Stavět herní studio pro Apple nedává žádný smysl, protože i to nejlepší a největší studio světa vyrobí ročně řádově nižší jednotky her. Kupovat studia pak už v podstatě také nedává smysl, drtivá většina z nich je totiž pod hlavičkou Sony nebo Microsoftu. Nezbývá tedy než se smířit s tím, že plnohodnotných AAA her se až na naprosté výjimky u Applu nedočkáme zřejmě již nikdy, a to přes to, že hardware na to má Apple díky vlastním procesorům připravený na 100 %.