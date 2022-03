Apple prodává poslední dva Macy s procesory Intel

Včerejší Keynote se nenesla jen v duchu příchodů, ale taktéž odchodů. Řeč je konkrétně o ukončení prodejů 27” iMacu, u kterého svět de facto ještě do konce včerejší Keynote věřil v to, že jej Apple v nabídce ponechá a později jej nahradí stylem “kus za kus” novým iMacem osazeným čipem Apple Silicon. Jak se však ukázalo, tato strategie v plánu v dohledné době není. To však není to jediné, co odstranění 27” iMacu v nabídce Applu způsobilo.

Ukončení prodejů 27” iMacu znamená to, že má Apple v současnosti už jen dva Macy osazené procesory Intel ve své nabídce. Řeč je konkrétně o Macu mini a Macu Pro, přičemž v prvním případě se navíc jedná “jen” o polovinu této produktové řady, jelikož základní Macy mini běží na čipsetech Apple M1. U Macu Pro se pak spoléhá na Intel, konkrétně pak procesory Xeon W a to až do výše 28 jader, u všech modelů.

Vzhledem k tomu, jak brutální čipset včera Apple na Keynote představil, je již nyní prakticky jisté, že se jej chystá v dohledné době nasadit i u Maců Pro (byť možná v další upravené verzi s vyšším výkonem), takže i zde bude Intel co nevidět minulostí. Co se pak týče Macu mini s Intelem, zde je možné, že Apple jen vyčká na rozšíření nových Maců Studio, které jsou de facto výkonnějšími Macy mini a těmi nynější Inteláckou verzi nahradí. S procesory Intel se tedy začněte loučit, jejich konec v horizontu několika měsíců se zdá být prakticky jistý.