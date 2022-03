Apple, Google, Microsoft, Mozilla spolupracují na zlepšení mobilních prohlížečů

Tak se nám tady vyrýsovala velmi zajímavá spolupráce. Čtyři největší vývojáři prohlížečů spojili své síly, aby se zapojili do iniciativy Interop 2022. Apple, Google, Microsoft a Mozilla spolupracují na zlepšení „interoperability“ mezi webovými platformami s cílem usnadnit život vývojářům a vylepšit požitek uživatelům internetu. Interop 2022 je v podstatě série testů, sada benchmarků, které jsou klíčem k tomu, jak zjistit, zda jednotlivé prohlížeče splňují různé webové standardy, a to pochopitelně ve spolupráci s webovými vývojáři. Konečným cílem iniciativy je odstranit zásadní rozdílnosti mezi prohlížeči. Společnostem, které jsou obvykle sobě navzájem konkurencí, to dává důvod spolupracovat na jejich společné vizi.

Není to poprvé, kdy došlo ke spojení velkých jmen za účelem zlepšení kompatibility a „interoperability“. V loňském roce se například uskutečnil Compat 2021, který měl avšak značné mantinely. Vzhledem ke jmenovaným spolupracujícím společnostem je ale zřejmé, že i ti největší z největších chtějí něco změnit. Kromě Applu, Googlu, Microsoftu a Mozilly jsou v Interop 2022 zapojeny také softwarové poradenské společnosti Bocoup a Igalia. V tomhle roce si vzaly společnosti za cíl „mrknout“ na 15 vlastností. Zmínit lze kupříkladu kaskádové styly, výřezy, barvy a barevné funkce CSS. „Všechny tyto technologie jsou důležité pro Apple a pro každého, kdo pracuje na WebKitu. Hluboce nám záleží na funkčnosti webu a implementaci webových standardů. Vítáme spolupráci s našimi kolegy v Interop 2022 a společným úsilím se vynasnažíme, aby byl web co nejinteroperabilnější. Protože tak budou lidem weby a webové aplikace fungovat nejlépe. A na lidech záleží nejvíce,“ řekl ke spolupráci Apple.