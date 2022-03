iPhony 14 se zřejmě dočkají podpory 30W kabelového nabíjení

Jestli je něco iPhonům dlouhodobě vyčítáno, je to rychlost jejich nabíjení a to jak toho bezdrátového, tak i kabelového. Zatímco androidí konkurence ani v jednom případě nešetří klidně i vyššími desítkami wattů, Apple má kabelové nabíjení omezené oficiálně na 20W (i když iPhone 13 Pro Max podporuje až 27W) a bezdrátové pak na 7,5W běžně a 15W přes MagSafe. Jak se však nyní zdá, letošek by mohl minimálně k kabelového nabíjení přinést konečně zlom.

Přední analytik Ming-Chi Kuo, který se dlouhodobě prezentuje jedněmi z nejpřesnějších předpovědí ohledně Apple produktů vůbec, se totiž nechal před pár hodinami slyšet, že kalifornský gigant pracuje na redesignované 30W GaN nabíječce, kterou hodlá do konce letoška uvést na pulty obchodů. Díky technologii GaN by se mělo jednak o rozměrově malý adaptér s nízkou hmotností a skvělou energetickou účinností. Ostatně, práci s GaN si Apple vyzkoušel už loni u 140W USB-C adaptérů pro 16” MacBooky Pro, které jsou i přes svůj brutální výkon překvapivě malé.

Ačkoliv je samozřejmě v současnosti předčasné předjímat, proč se Apple k redesignu adaptéru uchyluje, bylo by upřímně řečeno velmi zvláštní, kdyby se jednalo “jen” o upgrade s žádným větším přesahem. Přesně proto se tak dá tento krok Applu číst spíš jako nepřímé potvrzení přípravy 30W nabíjení u nové generace iPhonů, která si svou premiéru odbude na podzim letošního roku. Mít pro tyto účely líbivý adaptér by totiž dávalo ve výsledku velký smysl. Vše ale samozřejmě ukáže až čas a úniky, které se v něm v nadcházejících týdnech a měsících objeví.