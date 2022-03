iOS 15.4 vydání: Apple prozradil, kdy systém vypustí

Apple na své jarní události uvedl, že iOS 15.4 a iPadOS 15.4 budou dostupné všem uživatelům již příští týden, a to po několika týdnech vývojářského a veřejného beta testování.

iOS 15.4 obsahuje pro uživatele iPhonu významné nové funkce, z nichž tou nejzásadnější je asi možnost odemknout iPhone pomocí Face ID, když mají na obličeji roušku či respirátor. Společnost uvedla, že se jí podařilo aktualizovat systém Face ID tak, aby jednoznačně identifikoval oblast kolem očí uživatele a mohl tuto informaci použít k odemknutí zařízení i při zakrytých dýchacích cestách. Funkce však bude k dispozici pouze v iPhonu 12 a novějších.

iOS 15.4 bude i na novém iPhonu SE 3. generace V systémech iPadOS 15.4 a macOS Monterey 12.3 je nejvýznamnější novinkou dlouho očekávaná funkce Universal Control. Původně byla totiž předvedena už na konferenci WWDC 2021, a přestože Apple slíbil, že ji uvede do konce roku 2021, musel ji odložit právě až na nynější jaro. Universal Control umožňuje uživatelům používat jednu myš a klávesnici na více počítačích Mac a iPadech a zajistit tak bezproblémový uživatelský zážitek.

Systémy iOS a iPadOS 15.4 obsahují i další novinky, například 37 nových emotikonů a „položení základů“ pro novinku v podobě Tap to Pay on iPhone. Aktualizace zahrnují také vylepšení funkce AirTagu, možnost přidávat vlastní domény do služby iCloud Mail přímo v zařízení a spoustu dalšího. Dočkáme se tedy už příští týden.