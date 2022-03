Zítřejší příchod Maců s čipem M2 je prakticky jistý

Již zítra večer Apple světu představí první várku svých novinek chystaných pro letošní rok. Ačkoliv se v současnosti nejvíce pozornosti věnuje iPhonům SE 3. generace a iPadům Air 5, svou chvilku slávy si v předtočené Keynote mají podle dostupných informací užít i nové Macy s čipy M2 – tedy nástupci základních M1 představených na podzim 2020. A jak se nyní podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana zdá, příchod minimálně jednoho modelu s M2 je prakticky jistý.

Gurman se nechal před pár hodinami slyšet, že jej jeho zdroje z vývojářské komunity informovaly o tom, že Apple v posledních týdnech a měsících intenzivně testuje nový čip rodiny Apple Silicon osazení osmi jádry CPU, kdy čtyři jsou efektivní a čtyři výkonnostní) a 10 jádry GPU, což jsou přesně parametry odpovídající dřívějším předpovědím ohledně čipů M2. Ten by si tak z hlediska CPU výkonnostně polepšit neměl, jelikož bude disponovat stejným počtem jader, ale graficky by měl povyrůst vcelku slušně, jelikož v současnosti mají čipy M1 maximálně 8 GPU jader (v případě MacBooků Air je to pak jader 7).

Vzhledem k povaze procesoru a i tomu, že Apple dle všeho netestuje v současnosti pro brzké vydání žádný jiný čipset, se pro zítřejší představení jeví jako pravděpodobné prakticky jen dva Macy – konkrétně Mac mini a 13” MacBook Pro. Právě o těch se ostatně v poslední době hovoří v souvislosti s blížící se Keynote nejčastěji, takže jejich představení ve výsledku nepřekvapí. Co by naopak překvapilo, by bylo odhalení nové generace většího iMacu, o kterém se taktéž spekuluje poměrně dlouho a mnozí uživatelé na něj čekají jako na smilování. Pokud by jej však Apple nechtěl profilovat v profesionální produkt, čip M2 by u něj dával smysl.

Macy můžete zakoupit například zde