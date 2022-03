V kůži kresleného detektiva. Vyzkoušejte na iOS novou hru podle slavných dětských knížek

Série knih Pierre the Maze Detective platí v množství západních zemí za klasiku dětské literatury, Když tak vývojáři ze studií Darjeeling a Pixmain ohlásili jejich adaptaci v podobě mobilní hry, vlna vzrušení zřejmě naše luhy a háje moc velkou silou nezasáhla. Nyní hra konečně vychází a překvapuje svou podobou, která bude jistě příjemnou zkušeností i pro ty odrostlejší hráče. Herní novinka adaptuje knihu The Search for the Stolen Maze Stone, přesto se ale sama nazývá Labyrinth City. Titulní hrdina, detektiv Pierre, v ní řeší záhadu zmizelého kamenu Maze Stone. Ten ukradl proradný Mr. X. Pierra ovšem na jeho cestě naštěstí provází jeho kamarádka Carmen.

Ano, příběh zní dětinsky. Samotná hratelnost však přinese výzvy i dospělým hráčům. Labyrinth City se totiž podobá koktejlu hádanek ze série Professor Layton a hledání skrytých předmětů ve stylu Where’s Waldo. Hlavolamy sice nejsou tak komplikované jako v prvně zmíněné hře, Labyrinth City se jí ale hodně podobá minimálně svým důrazem na detail a nádherným grafickým zpracováním. Všechny hádanky spojuje do jednotného celku časem prověřené vyprávění pro všechny věkové kategorie, které překvapivě doplňuje i velmi kvalitní dabing. Šarmantní mix interaktivního filmu a hádankové hry si můžete z App Storu stáhnout již nyní. Hra vás vyjde na 129 korun.