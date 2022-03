Kurzor v macOS je již po dobu několika let neměnný – má stejný tvar, velikost i barvu. Ve své klasické podobě má tvar šipky, každopádně podle toho, na co zrovna najedete, se může změnit, a to například na textový kurzor, prst, křížek apod. V některých případech si ale můžete začít všímat toho, že ztrácíte pojem o tom, kde se zrovna kurzor nachází. To může být způsobeno například velkou pracovní plochou, popřípadě horším zrakem. Pro rychlé nalezení kurzoru stačí, abyste s ním párkrát rychle zahýbali, nejedná se však o úplně ideální řešení.

Jak na Macu zvětšit kurzor

Dobrou zprávou ale je, že si na Macu můžete velikost kurzoru jednoduše změnit. Nepřichází v úvahu zmenšení, jelikož už tak je kurzor relativně malý a navíc k tomu ani možnost pro zmenšení oproti výchozí velikosti neexistuje. V případě, že často ztrácíte pojem o umístění kurzoru, popřípadě pokud jste začali například využívat více velkých externích monitorů, tak můžete zvětšení kurzoru na Macu provést následovně:

Prvně je nutné, abyste na Macu vlevo nahoře klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Následně se zobrazí okno se všemi dostupnými sekcemi pro správu předvoleb.

V rámci tohoto okna vyhledejte a rozklikněte sekci s názvem Zpřístupnění.

Poté v levém menu najděte a otevřete kolonku Monitor.

Zde v horní části okna přejděte do záložky s názvem Ukazatel.

Nakonec stačí, abyste pomocí posuvníku u Velikost ukazatele provedli požadované změny.

Pomocí výše uvedeného způsobu tedy můžete na vašem Macu jednoduše zvětšit kurzor. Kromě toho se zde ale nachází také další možnosti, které můžete využít. V horní části najdete funkci Zvýraznit ukazatel myši zatřesením, což je funkce, kterou jsem zmínil už v úvodu. Pokud ji máte aktivní a ztratíte kurzor, tak stačí, abyste ním rychle zahýbali, čímž dojde k dočasnému zvětšení. Níže pak naleznete možnost pro změnu obrysu a výplně kurzoru, což je funkce, která přibyla v rámci macOS Monterey. Využít ji můžete taktéž k tomu, abyste v určitých situacích byli schopni kurzor jednodušeji rozpoznat.