Apple Watch, společně s iPhony z posledních let, jsou voděodolné. U jablečných hodinek se udává voděodolnost 5 ATM, u iPhonů pak ve většině případech IP68. I přesto byste ale minimálně iPhone neměli zbytečně vodě vystavovat – pokud by totiž došlo k poškození, které je způsobené vodou, tak s reklamací u Applu jednoduše neuspějete. Co se týče Apple Watch, tak zde je oproti iPhonům odolnost o něco vyšší. Zároveň jsou k dispozici různé funkce, které dokáží používání jablečných hodinek v kombinaci s vodou ulehčit. Jedná se především o tzv. vodní zámek, který můžete aktivovat skrze ovládací centrum. Tato funkce deaktivuje displej s tím, že následně, po deaktivaci, dojde k vytlačení vody ven z reproduktorů, a to speciálním zvukem.

Jak na iPhone vytlačit vodu z reproduktorů

Pokud byste se však snažili vodní zámek najít na iPhonu, tak se vám to nepodaří. Tato funkce zde k dispozici není, a to především právě kvůli tomu, že iPhone není určen k využívání ve vodě. Jestliže se však využívání iPhonu ve vodě nebojíte, tak jste se někdy mohli setkat s tím, že po vytažení z vody nějakou dobu reproduktory jablečného telefonu nehrály úplně dobře. Jedná se o naprosto stejný problém, jako u Apple Watch – voda se dostane do útrob reproduktoru, a poté je nutné ji odsud dostat ven. Pokud byste toho chtěli docílit, tak stačí, abyste využili speciální zkratku, stačí využít tento postup:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu v Safari otevřeli tento odkaz .

. Jakmile tak učiníte, tak klepněte na tlačítko Get Shortcut.

Tímto se přesunete do nativní aplikace Zkratky, kde dole stiskněte tlačítko + Přidat zkratku.

Následně se zkratka uloží do galerie všech vašich zkratek.

všech vašich zkratek. Spustíte ji jednoduše tak, že klepnete na dlaždici Water Eject.

ji jednoduše tak, že Pak už jen stačí klepnout na Begin Water Eject.

Tímto se spustí speciální zvuk , který dostane vodu ven z reproduktorů.

, který dostane vodu ven z reproduktorů. Pokud vás zkratka požádá o přístup k datům a oznámením, tak je jedenkrát povolte.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na iPhonu z reproduktorů vytlačit ven vodu. Následně, po využití zkratky, už byste s reproduktory neměli mít problém – pokud ano, tak postup opakujte. Nechcete-li zkratku spouštět z aplikace Zkratky, tak si ji můžete přidat jakožto ikonu i na plochu. Stačí, abyste u ní v aplikaci Zkratky klepnuli na ikonu tří teček, a poté vpravo nahoře na ikonu nastavení. V menu pak vyberte první možnost Přidat na plochu. Následně si můžete (ale nemusíte) změnit ikonu a název zkratky. Nakonec klepněte na Přidat vpravo nahoře, čímž se zkratka na plochu umístí. Spustíte ji odsud jednoduše klepnutím.