Gurman: Apple má hotový nový externí displej, odhalit ho může už zítra

První letošní Apple Keynote, která je naplánovaná již na zítřejší den, by toho mohla nakonec přinést daleko víc zajímavého než se původně zdálo. Myslí si to alespoň přední technologický reportér agentury Bloomberg Mark Gurman, jehož zdroj se v minulosti již mnohokrát ukázaly jako jedny z nejpřesnějších. Co prozradily tentokrát?

Fotogalerie apple Pro Display XDR_nahled XDR display_nahled Pro Display XDR_nahled XDR PRo display vs iMac 5K +5 fotek XDR Pro display colors iMac 5K vs XDR Pro display XDR pro display iMac 5K and XDR Pro display Vstoupit do galerie

Gurmanovy zdroje sice přímo neuvedly, že se na první letošní Keynote svět dočká zcela určitě odhalení nového externího displeje od Applu, prozradily však, že kalifornský gigant před několika měsíci nový displej dokončil a nyní jen čeká na jeho představení, které mělo následovat krátce po odhalení 14” a 16” MacBooků Pro. A právě jeho odhalení s “bezmonitorovým” Macem mini se jeví dle Gurmana jako naprosto ideální příležitost, byť je otázkou, zda se bude jednat o levnější verzi 32” XDR, nebo o jeho nástupce, o jehož vývoji začala informovat média teprve před pár dny. Ten by měl nabízet například 7K rozlišení či integrovaný čipset řady A či M pro zlepšení zobrazování obsahu.

Zda se Apple nakonec k odhalení nové generace externího displeje odhodlá či nikoliv se dozvíme se železnou jistotou již v průběhu zítřejšího večera v rámci předtočené Apple Keynote. Její hlavní hvězdou by pak měl být iPhone SE 3. generace s podporou 5G sítí spolu s iPadem Air osazeným nově čipsetem A15 Bionic či lepším předním fotoaparátem s podporou funkce Center Stage. My na Letem světem Applem vás stejně jako v předešlých letech celou Keynote provedeme.