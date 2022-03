Do WhatsApp míří novinka, která vám usnadní domluvu ve skupinách

Uživatelé WhatsApp, který na něm komunikují zejména ve skupinových chatech se již brzy dočkají velmi užitečné novinky, která vám usnadní komunikaci v nich. Vývojářům z portálu WABetaInfo se totiž dostala před pár dny do rukou beta této aplikace, která odhaluje, že do ní míří ankety.

Ankety ve WhatsApp mají fungovat naprosto jednoduše – zkrátka bude stačit jen skrze chystané rozhraní položit otázku, k té doplnit několik variant možných odpovědí a bude hotovo. Vše ostatní bude už jen a jen na zbytku osazenstva skupinového chatu, který na zadanou otázku odpoví tapnutím na předvytvořenou odpověď. To je však bohužel vše, co zatím o novince víme. Je tedy otázkou, jak budou ankety limitovány a to jak z hlediska časového omezení, tak i omezení početního z hlediska počtu předdefinovatelných odpovědí.

Otazníky visí v současnosti taktéž nad tím, kdy společnost Meta novinku do WhatsApp přidá. Pravdou totiž je, že testování novinek v jejím případě probíhá většinou v různé délce počínaje několika týdny a konče několika měsíci a to bohužel bez ohledu na to, zda se jedná o banalitu či větší věc. Nezbývá tak nic jiného než doufat, že se Metě podaří novinka dotáhnout ke zdárnému konci co možná nejdřív.