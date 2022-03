Proč vydrží repasovaný telefon víc než nový?

Komerční sdělení: Trh s repasovanými telefony získává odbyt i důvěru po celé Evropě a teď už i v Česku. V létě loňského roku přišla na náš trh společnost Swappie, která vykupuje, opravuje a prodává použité iPhony. Tvrdí, že telefony jsou po repasování často odolnější než nové kousky od výrobce. Pořizovací ceny jsou až o 40 % nižší. Plus tím šetříme přírodní zdroje a životní prostředí.

Co znamená repasování

Repasování telefonům navrací jejich původní kvality a vzhled, ale snižuje jejich prodejní cenu. Je dobré vědět, že se běžně repasují pouze kvalitní telefony, nejčastěji iPhony. Pokud kupujete repasovaný telefon, jedná se o přístroj zkontrolovaný a opravený odborníky. Proces opravy vrátí iPhone do čistého továrního stavu, což znamená, že by měl fungovat stejně jako zbrusu nový. Jestliže se vše provádí správně, můžete počítat se stejně vysokou úrovní rychlosti, úložiště, odezvy i operačního systému jako u telefonu koupeného přímo z obchodu. Pozor je potřeba dát pouze na to, zda nakupujete u důvěryhodného zdroje, který vám nabízí vrácení zakoupeného zboží a také záruku. Finská scale-up společnost Swappie zaručuje kvalitu svých telefonů díky plné kontrole nad celým řetězcem. Také vzhledem k vysoké kvalitě nabízí 12měsíční záruku na koupené zboží.

Kolik za repasovaný telefon ušetříte

Nákupem u Swappie můžete za telefon ušetřit až 40 % ve srovnání se zbrusu novým protějškem. V konzumentských testech vychází nejlépe iPhone 12, 128 GB, který stojí u oficiálního prodejce 21 490 korun. U Swappie jej v kategorii „jako nový“ najdete za 18 690 korun a v kategorii „uspokojivý“ dokonce za 16 890 korun. Dětem může bohatě postačit iPhone 7, což je nejlevnější kousek v nabídce a stojí od 3 190 korun. Skvěle hodnocený iPhone 8 vyjde na 4 990 korun a zákazníky oblíbený model iPhone SE 2020, s velikostí paměti 128 GB vyjde u Swappie narozdíl od běžné ceny převyšující 13 tisíc na 9 190 korun.

Jak se pozná kvalitní repase

Technici ve Swappie používají při opravách nejnovější technologie a dokáží z použitého telefonu vytvořit ještě odolnější model, než jaký vyšel z mateřské výroby. Narozdíl od ostatních poskytovatelů, kteří fungují na principu bazaru a při vytváření nabídky spolupracují s externími prodejci, je Swappie jedinečné svým dodavatelským řetězcem, který má kompletně pod kontrolou. Samotný technický zkušební proces sestává u Swappie z 52 kroků. Součástí procesu je vše od testování a servisu použitých telefonů až po přímý prodej repasovaných zařízení s minimální zárukou 12 měsíců. Zákaznická cesta je navíc stejná jako při nákupu nového zařízení – s aktivní zákaznickou podporou, rychlým doručením a minimálně 12měsíční zárukou Swappie WarrantyTM.

O 2 roky používání déle – o 2 tuny emisí méně

Podle předpovědí bude během roku 2022 sestaveno a dodáno 1,4 miliardy chytrých telefonů, což vygeneruje až 146 milionů tun emisí CO2. Z toho 83 % vznikne už jejich výrobou, přepravou a prvním rokem používání. Prodloužení doby používání telefonu na 2 roky tak může pomoci ušetřit více než 2 miliony tun emisí. Pozitivní dopad, který Swappie poskytuje spotřebitelům i planetě, je tedy nesporný. Díky využívání nejnovějších technologií a soustředění odborných znalostí výhradně na iPhony dokáže Swappie vyřešit stěžejní problém – opravovat zařízení v množství, na které jiné společnosti nedosáhnou a prodlužovat životnost telefonů lépe než ostatní hráči na trhu. Vzhledem k tomu, že má vlastní továrny ve Finsku a Estonsku, navíc zajišťuje dosahování těch nejvyšších standardů a redukování odpadu na minimum díky efektivnímu využívání materiálů. Vzhledem ke zvyšujícímu se povědomí spotřebitelů o dopadu elektronického odpadu na životní prostředí je udržitelnost také jednou z hlavních hnacích sil vedoucích k nákupu repasovaných telefonů. Hlavní cíl společnosti, udělat z používání repasovaných zařízení mainstreamovou záležitost, tak staví Swappie do čela nové vlny evropských hodnotově založených technologických scale-upů.

Špatnou zkušenost obrátili v obrovský úspěch

Firmu Swappie založili dva kamarádi ze školy, Sami Martinen a Jiri Heinonen. Za jejich nápadem stála špatná zkušenost s nakupováním použitých mobilů na online bazaru. Sami se stal obětí klasického podvodu a rozhodl se, že tuto „díru na trhu“ zaplní a založí spolehlivý online obchod s opravenými mobily. Vztah se zákazníky, dodavateli i se zaměstnanci proto u Swappie stojí na důvěře, která je pro ně hned za kvalitou služeb a vysokou technickou úrovní veškerého vybavení firmy na prvním místě. Všechny své renovace tak provádí přímo ve svých továrnách ve Finsku a Estonsku, kde mají celý proces kompletně pod kontrolou. Filosofie firmy a také kvalita samotné práce zajistily, že se Swappie během 5 let na evropském trhu vyhouplo na pozici předního poskytovatele repasovaných iPhonů a nyní působí v 15 zemích Evropy. Dále tak rozšiřuje svůj tým, zdokonaluje svoji technologii a pokračuje v posilování dostupnosti vysoce kvalitních repasovaných zařízení a v budování důvěry v jejich používání napříč celým trhem.

Rychlé zaslání, možnost telefon vyměnit i zákaznická podpora

Telefon si můžete koupit online přímo v českém e-shopu Swappie. Vyberete si svůj model, kapacitu úložiště a také stav telefonu, tedy stupeň opotřebování, které se promítá v ceně. Swappie si zakládá především na férovém přístupu ke svým zákazníkům, proto všechny telefony předem testuje tým techniků, který také určuje, jaké kategorii odpovídají. Cena telefonu se pak podle stupně opotřebení může lišit o stovky až tisíce korun.

Kategorie stavu telefonů vypovídají pouze o jejich estetické stránce a říkají tedy, jak rozsáhlé známky používání nesou (např. škrábance). Nikdy nemají vliv na funkčnost či výkon telefonu. Stav „uspokojivý” naznačuje, že telefon bude mít silné známky opotřebení, například hlubší škrábance, promáčknutí a další stopy. Velmi dobrý stav znamená, že má telefon viditelné známky opotřebení, například škrábance, promáčknutí a podobně. Kategorie „jako nový“ zaručuje, že iPhone může mít například drobné škrábance, ale žádné výrazné stopy opotřebení. Pro všechny kategorie platí, že telefony nikdy nemají žádné praskliny na displejích nebo objektivech fotoaparátu. Šikovné jsou v e-shopu např. také filtry, podle kterých si můžete telefon vybrat. Předem určit lze cenové rozpětí, ale třeba i barvu nebo velikost telefonu – malý, střední či větší iPhone. Mezi nejoblíbenějšími modely vedou iPhone 8, iPhone 7 a iPhone X.

Zaslání telefonu trvá maximálně 3 dny, většinou jej ale můžete čekat už druhý pracovní den. Swappie využívá služby přepravních společností DHL a UPS, cena za přepravu je 199 korun při platbě předem a 499 Kč při dobírce. Všechny telefony jsou odemčené, takže můžete svůj nový telefon začít ihned používat. Stejně jako všechny kvalitní e-shopy, i Swappie poskytuje možnost vrátit zakoupené zboží zdarma do 14 dnů. Dojde-li k poruše v 12měsíční záruční době, je zařízení opraveno nebo vyměněno.

Prodejte svůj telefon

Od úspěšného prodeje vašeho staršího telefonu vás dělí jenom tři kroky: vyplnit jednoduché formuláře, zabalit telefon a následně jej odeslat. Obvykle trvá 1–3 pracovní dny, než Swappie váš telefon obdrží, a jeho kontrola je posléze dokončena do 2–3 pracovních dnů. Následně je provedena platba na bankovní účet, který jste uvedli ve formuláři. Někteří zákazníci tak obdrží platbu ve stejném týdnu, kdy svůj starý telefon odeslali.

Prodej použitého telefonu společnosti Swappie je bezpečný a zabezpečený proces. Všechny zásilky jsou zpracovány společností DHL, největší logistickou společností na světě, která ochraně zásilek věnuje detailní péči. Platby jsou prováděny přímým bankovním převodem, což je nejbezpečnější a nejrychlejší způsob. Cenu za váš telefon určují technici Swappie na základě modelu a stavu vašeho telefonu. Doprava je zcela zdarma a na začátku vždy proběhne bezpečné vymazání dat.

Na závěr tip na tři způsoby přenosu dat do vašeho nového iPhonu

Přenést data ze starého iPhonu do nového můžete pomocí funkce Quick Start, iCloudu nebo iTunes. Skvělé na těchto metodách je, že žádná z nich nevyžaduje použití pochybného softwaru nebo aplikací třetích stran. Budete také zálohovat své zařízení, což je rozumné dělat pravidelně, a to buď lokálně v počítači, nebo do cloudu. Přesný návod si můžete přečíst na blogu zde:

Jak přesunout data do vašeho nového iPhonu