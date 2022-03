Na iPhony dorazila nová hra ze světa kultovního Hitmana

Fanoušci plešatého zabijáka, veterána herního průmyslu, Agenta 47 můžou začít jásat. Square Enix Montreal vydalo po více než sedmi letech pokračování úspěšné mobilní hry Hitman: Sniper. I když v téhle spin-offové sérii ikonického hlavního hrdinu nepotkáte, přesto na vás v pokračovaní čeká spousta originálních misí se stejným puncem kvality. Hitman Sniper: the Shadows přesto holohlavého nájemného vraha staví do centra svého příběhu. Agent 47 znenadání zmizí a na vás, jakožto na členech mezinárodní organizace zabijáků Shadows, je záhadu vyřešit. A takový úkol se ve hře řeší primárně s odstřelovací puškou v rukou, a to primárně v rukou šestice hlavních hrdinů a členů již zmíněné titulní organizace.

Do jednotlivých misí hry si pak můžete svobodně vybírat, za jakého ze zabijáků budete hrát. Každý z nich nabízí unikátní schopnosti a otevírá zcela nové možnosti, jak plnit úkoly. Kromě příběhového módu, v němž řešíte záhadu zmizení agenta 47, se můžete těšit i na multiplayerový režim. Ten se mění v závody o to, kdo dokáže splnit specifické cíle dřív. Nabídku map přitom obohacuje možnost změny počasí a řady dalších vlastností. Vývojáři ze Square Enix Montreal si od hry hodně slibují. Můžeme tak čekat, že do Hitman Sniper: Shadows bude pravidelně přibývat nový obsah. Hru si můžete stáhnout již nyní zcela zdarma z App Storu.