Pro komunikaci můžete na iPhonu využít nespočet různých chatovacích aplikací. Mezi ty nejpopulárnější patří Messenger, WhatsApp či třeba Telegram, nutno však zmínit, že i Apple má svou vlastní komunikační platformu s názvem iMessage. Tato služba je přímo součástí nativní aplikace Zprávy a automaticky se aktivuje v případě, že začnete chatovat s jedincem, který vlastní Apple zařízení. iMessage jsou naprosto zdarma a jsou v jablečném světě velmi oblíbené, čas od času se ale může objevit nějaká chyba, například jako nyní.

Jak na iPhone ve Zprávách opravit nefunkční oznámení z konverzace

V poslední době se ale začali objevovat uživatelé, kteří začali mít s nativní aplikací Zprávy, potažmo s iMessage, problém. Mezi tyto uživatele jsem se až doposud řadil i já. Konkrétně se tento problém projevoval tak, že vám od některého z kontaktů přestala chodit oznámení o příchozích zprávách. Pokud vám tedy nějaký uživatel napsal a problém se projevil, tak vám nechodily notifikace se zprávami. Museli jste tak přímo otevřít Zprávy, abyste si příchozích zpráv všimli. Jedná se o vcelku zásadní problém, protože nikdy nevíte, co od vás někdo může potřebovat a vy nebudete schopni pohotově reagovat. Dobrou zprávou ale je, že existuje jednoduchý postup, jak můžete příchod oznámení obnovit. Postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do aplikace Zprávy.

Jakmile tak učiníte, tak si najděte kontakt, od kterého vám nechodí notifikace.

Následně po konkrétní konverzaci přejeďte prstem zprava doleva.

Tímto se vám zobrazí několik možností pro provedení rychlých akcí.

Zde pak klepněte na přeškrtnutý zvoneček , čímž aktivujete nerušit u konverzace.

Poté opět přejeďte po konverzaci prstem a klepnutím na zvoneček nerušit opět deaktivujte.

Následně už by vám měly zprávy od vybraného kontaktu začít chodit. Pokud je nerušit u konverzace aktivní, tak se vám v její pravé části zobrazí měsíček, který o této skutečnosti informuje. Bohužel ale kvůli zmíněnému problému může být režim nerušit aktivní s tím, že se vám ikona měsíce nezobrazí. Nebudete tak schopni jednoduše rozpoznat, zdali je nerušit aktivní, či nikoliv. Osobně jsem se do této situace dostal po aktualizaci iOS, kdy se nerušit u jedné konverzace tímto způsobem pobláznilo a já jsem dlouhou dobu nevěděl, co mám dělat. Pokud však vlastníte Apple Watch, tak zde se měsíc při aktivním nerušit u kontaktu zobrazuje, a to i přesto, že na iPhonu ne. Takto lze tedy taktéž jednoduše rozpoznat, zdali nerušit u konverzace funguje, jak má. U připnutých konverzací na iPhonu pak stačí, abyste na nich podrželi prst, a poté klepnuli na Skrýt upozornění, a následně na Zobrazit upozornění. Doufejme, že Apple brzy tuto chybu opraví.