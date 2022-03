Zarovnávání zrcadel na teleskopu Jamese Webba úspěšně pokračuje

V minulém týdnu jsme informovali, že NASA dokončila první fázi zarovnávání zrcadel na teleskopu Jamese Webba. Vznikl pravidelný tvar jedné hvězdy, který kopíruje rozpoložení zrcadel. Cílem bylo zrcadla dorovnat tak, aby z 18 bodů jedné hvězdy vznikl pouze jeden bod, což se nyní povedlo. Nic ale není hotovo. Splněny jsou tři fáze ze sedmi.

.@ESA_Webb @NASAWebb now sees a single point of light (not the 18 different points corresponding to the 18 segments of its primary mirror) when looking at a star. But the refinement goes on. Not quite finished tuning just yet. pic.twitter.com/2IudgMRv90

— Jonathan Amos (@BBCAmos) February 25, 2022