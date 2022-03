Již za necelý týden tu máme první Apple Keynote letošního roku. Pokud se na ní těšíte stejně jako my, ale nevíte, co vše by se na ní mohlo objevit, přinášíme vám 7 věcí, které by nám v souvislosti s ní dávaly smysl a minimálně 4 věci, které dle nás na ní Apple velmi pravděpodobně představí. Do komentářů pod tímto článkem nám pak klidně napište, co od Keynote očekáváte vy a co je podle vás naopak holé sci-fi.

Ú Úvod 1 iPhone SE 3 2 iPad Air 5 3 13" MacBook Pro 4 Jarní kolekce příslušenství 5 Divoká karta 6 27" iMac 7 Příslušenství na podporu Ukrajiny Další stránka Stránka 0 / 7