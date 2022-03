5 důvodů, proč byste si v dnešní době neměli kupovat Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3, v pořadí čtvrtá generace jablečných hodinek, se začala prodávat již v roce 2017, což je pět let nazpátek. Ve stejný rok kalifornský gigant představil například revoluční iPhone X, a to po boku ještě „klasického“ iPhonu 8. Ani jeden z těchto jablečných telefonů už se oficiálně neprodává – a není se čemu divit, jelikož se jedná již o opravdové stařešiny. Co se však týče Apple Watch Series 3, tak ty Apple v prodeji stále drží, i když jsou pět let staré. Má se jednat o dostupný model prakticky pro všechny, kteří chtějí hodinky od Applu. Jenže pořízení Series 3 v dnešní době už rozhodně není žádnou výhrou, jak by si někteří mohli myslet. Pojďme se společně podívat na 5 důvodů, proč byste si v dnešní době už neměli Apple Watch Series 3 kupovat.

Úvod
1 Zastaralý design
2 Slabý výkon a zasekávání
3 Chybí mnoho zdravotních funkcí
4 Problémy s kompatibilitou
5 Neušetříte