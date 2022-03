Oppo odhalilo revoluční nabíjení, je 12x rychlejší než to u iPhonu 13

Zatímco Apple se za rychlonabíjením dlouhodobě příliš nežene, androidí konkurence se předhání v tom, kdo nabídne zajímavější technologii. Jak se však nyní zdá, tomuto světu bude minimálně pěkných pár měsíců vládnout čínské Oppo, které na Mobile World Congressu odhalilo skoro až neuvěřitelné 240W nabíjení, které dokáže nabít průměrný mobilní akumulátor za jednotky minut.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max LsA 1 iPhone 13 Pro Max LsA 2 iPhone 13 Pro Max LsA 3 iPhone 13 Pro Max LsA 4 +31 fotek iPhone 13 Pro Max LsA 5 iPhone 13 Pro Max LsA 6 iPhone 13 Pro Max LsA 7 iPhone 13 Pro Max LsA 8 iPhone 13 Pro Max LsA 9 iPhone 13 Pro Max LsA 10 iPhone 13 Pro Max LsA 11 iPhone 13 Pro Max LsA 12 iPhone 13 Pro Max LsA 13 iPhone 13 Pro Max LsA 14 iPhone 13 Pro Max LsA 15 iPhone 13 Pro Max LsA 16 iPhone 13 Pro Max LsA 17 iPhone 13 Pro Max LsA 18 iPhone 13 Pro Max LsA 19 iPhone 13 Pro Max LsA 20 iPhone 13 Pro Max LsA 21 iPhone 13 Pro Max LsA 22 iPhone 13 Pro Max LsA 23 iPhone 13 Pro Max LsA 24 iPhone 13 Pro Max LsA 25 iPhone 13 Pro Max LsA 26 iPhone 13 Pro Max LsA 27 iPhone 13 Pro Max LsA 28 iPhone 13 Pro Max LsA 29 iPhone 13 Pro Max LsA 30 iPhone 13 Pro Max LsA 31 iPhone 13 Pro Max LsA 32 iPhone 13 Pro Max LsA 33 iPhone 13 Pro Max LsA 34 Vstoupit do galerie

Nová technologie Oppa se nazývá 240W SUPERVOOC flash charge a výrobce se u ní chlubí tím, že 4500 mAh akumulátor zvládne nabít za pouhých 9 minut. Lví podíl na tom má mít kromě podporovaných wattů taktéž systém pětinásobné ochrany a regulace, který zajišťuje při nabíjení maximální bezpečnost v kombinaci s maximální možnou rychlostí nabíjení. Tento systém totiž zahrnuje například speciální čipy řídící nabíjení podle teploty, přičemž celý systém je navržen tak, aby právě na nadměrné zahřívání a s ním spojené umělé přiškrcování výkonu nabíjení netrpěl. Kdy přesně zařízení s podporou 240W nabíjení dorazí však výrobce neprozradil, stejně jako neuvedl nic o dopadu takto rychlého nabíjení na baterii, která jím musí být logicky poměrně výrazně devastována. Na druhou stranu, pokud si dokáže udržet kapacitu alespoň rok až dva v únosných hodnotách, není moc co řešit. Smartphony jsou totiž spotřebním zbožím, které ve výsledku mnozí uživatelé mění právě po roce.

We're speeding up fast charging. ⚡️

OPPO 240W #SUPERVOOC Flash Charge delivers 100% battery in just 9 minutes, for record-breaking, industry-leading speed. 🚀 #OPPOxMWC22 pic.twitter.com/gPDurHh1Qg — OPPO (@oppo) February 28, 2022

Když 240W SUPERVOOC flash charge srovnáme s rychlonabíjením Applu, skoro by se až člověku chtělo pousmát. iPhony 13 a 13 mini totiž podporují jen 20W kabelové nabíjení, takže jsou nabíjeny de facto 12x pomaleji než co umožňuje novinka Oppa. U iPhonů 13 Pro je to sice o něco lepší, jelikož podporují 23W a iPhony 13 Pro Max pak dokonce 27W, avšak jednak se nejedná o oficiální údaj od Applu a jednak se stále jedná v porovnání se 240W o směšnou hodnotu. U rychlonabíjení iPhonů je navíc potřeba brát v potaz i to, že plnou rychlostí celou nabíjecí dobu právě kvůli zahřívání neprobíhá, takže se má v tomto směru kalifornský gigant ještě co učit. Jedním dechem je ale třeba dodat, že důležitější než rychlost nabíjení je pro valnou většinu uživatelů spíš výdrž telefonu, ve které iPhony 13 dominují trhu.

Rychlonabíječky můžete zakoupit například zde