RODE Wireless GO II: Hračka, která mě poslední dobou opravdu baví a která jde využít na tisíc způsobů

Poslední zhruba rok si doslova hraju s jednou vychytávkou, která mě ani po tak dlouhé době nepřestává bavit, což je zajímavé především z toho důvodu, že se jedná o mikrofon. Když jsme s Jirkou začali nahrávat podcasty, pořídili jsme si na to řešení od společnosti RODE a zatímco samotnou recenzi RODE Wireless GO II si můžete přečíst přímo zde, já bych vám nyní ukázal pár tipů na to, jak můžete využít bezdrátový mikrofon a možná se vám některý z nich bude hodit. Pokud se vám nechce číst samotnou recenzi, pak je důležité zmínit, že v sadě dostanete dva mikorofony a synchronizační „krabičku“, která umí mimi jiné obě nahrávky navzájem propojit do jednoho záznamu.

Nahrejte si celodenní zvuky přírody

Jednou z nejzajímavějších možností využití je nahrát si zvuky přírody. Znáte ta nekonečná uklidňující videa na YouTube, která slouží k tomu, abyste usnuli během pár vteřin? Tak přesně takové si můžete udělat sami a to tak, že zkrátka někde necháte mikrofon přes noc nebo klidně přes den. Ideální je například pláž nebo les. Díky kapacitě jak paměti, tak baterie si s tím mikrofon hravě poradil a zvuk moře stojí za to. Můžete jej dát na YouTube jako relaxační zvuk nebo si jej sami pouštět například před usnutím. To stejné jsem nahrál i když byla v přístavu bouřka nebo když jsme byli na podzim v Tyrolsku a v lese foukal jemný vánek a padalo listí. Vyzkoušejte si tedy z dovolené dovézt její zvuky, které si můžete pouštět například při práci nebo před spaním.

Používejte jej jako klopový mikrofon u videí

Natáčíte na YouTube videa a hledáte mikrofon, kterému nedojde ani kapacita a ani baterie dříve než vám? Pak je Wireless GO II ideálním parťákem. Díky klipsně, kterou na obou mikrofonech v setu najdete, jej můžete snadno připnout na oblečení a díky velikosti a váze, která není o moc větší než u klasických klopových mikrofonů, jej můžete používat pro záznam zvuku například při rozhovorech nebo komentovaných ukázkách. Pokud sledujete nějaké YouTubery, pak vám v poslední době neuniklo, že většina z nich používá právě Wireless GO II a to díky extrémně jednoduchému používání, až 7 hodinové výdrži baterie a velké kapacitě paměti, která je výrazně větší, než je kapacita baterie.

Fotogalerie Rode Wireless GO II 9 Rode Wireless GO II 8 Rode Wireless GO II 6 Rode Wireless GO II 5 +2 fotky Rode Wireless GO II 4 Vstoupit do galerie

Nahrávání podcastů na dálku

Pokud řešíte stejný problém, jaký jsem řešil já s Jirkou u našich podcastů, tedy jak nahrávat na dvou různých místech a mít z obou stejnou kvalitu zvuku, pak je RODE Wireless GO II ideálním řešením. Stačí, abyste si každý nechali jeden mikrofon a pak jen stisknutím jednoho tlačítka zahájíte nahrávání. Samozřejmě je pak nutné provést synchronizaci nahrávek ručně, protože synchronizační box na dálku nefunguje, ovšem nahrávky mají stejnou kvalitu a tím, že mají stjenou frekvenci a formát, je vytvoření konečného souboru velmi jednoduché.

Natáčení rozhovorů

Pokud chcete nahrát nějaký rozhovor, pak je set dvou mikrofonů a synchronizačního boxu tím ideálním pro vás. Stačí si jeden mikrofon nechat u sebe, druhý dát hostovi a oba jednoduše zapnout. Mikrofony se synchronizují se stejně velkým boxem jako jsou ony sami a na jeho displeji okamžitě vidíte, že vše funguej jak má. Vidíte stav kapacity paměti, baterie, připojení a frekvenci. Následně už jen stačí spustit nahrávání a synchronizační box obě nahrávky spojí do jedné stopy a automaticky vyrovná jejich hlasitost. Pokud se vám tedy nechce nic stříhat a nastavovat, máte na konci nahrávání nahrávku, kterou můžete okamžitě pustit do světa. V mikrofonech však taktéž máte k dispozici jeden i druhý záznam a tak si s nimi můžete pohrát v postprodukci manuálně.

Zajímavá místa, odkud můžete nahrávat

Díky malé konstrukci, odolnému tělu a krytí samotného mikrofonu pomocí chlupatého nástavce, který odfiltruje vítr a další ruchy, se mikrofony hodí například pro nahrávání testů vozidel. Zatímco jeden dáte pomocí držáku na GoPro k výfuku, druhý si necháte připnutý na oděvu a můžete tak komentovat zvuk přímo během jízdy. Navíc díky tomu, že se oba zvuky synchronizují do již zmíněné jedné stopy, můžete například zvuk z výfuku jemně ztlumit ještě před synchronizací a mít tak ke svému mluvenému slovu projev samotného vozu. To stejné je samozřejmě možné udělat u spousty dalších věcí, kde chcete zachytit jak zvuk, tak i váš mluvený projev. Navíc synchronizace obou mikrofonů je dostupná až na 200 metrů, takže prostoru se vzdálit máte opravdu spoustu.

RODE Wireless GO II si můžete zakoupit přímo zde.