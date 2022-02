Microsoft zdražuje předplatné Office

Zdražování nemá rád nikdo – tím spíš, když se dotkne předplatných služeb, které je člověk zvyklý využívat dlouhé roky beze změny. I přesto je však tento krok mnohdy nevyhnutelný, což je nyní i případ Microsoftu a jeho kancelářského balíku nástrojů Microsoft 365, který možná mnozí z vás znají pod názvem Office 365. Pozitivní je nicméně to, že se zdražení nedotkne všech.

Microsoft oznámil, že počínaje březnem si začne u předplatného Microsoft 365 účtovat zhruba o 15 % více než tomu bylo doposud, byť jen u firemních zákazníků. Soukromé osoby tedy mohou zůstat v klidu, jelikož budou i nadále platit to, co platí v současnosti. Ačkoliv redmondský gigant neprozradil, co přesně jej ke zdražování vede, vzhledem k tomu, že nezdražil více než 10 let je to zkrátka “jen” potřeba po delší době dorovnat celosvětový vývoj ekonomiky v kombinaci se stále se zvyšujícími náklady na vývoj a provoz. Přeci jen, například platy zaměstnanců narostly v posledních letech prakticky po celém světě vzhledem k pozvolnému růstu cen všeho okolo značně, takže i ty je třeba zvýšením ceny předplatného reflektovat.

Softwarové nástroje z balíků Microsoft Office jsou vzhledem ke své kvalitě a komplexnosti bezesporu těmi nejoblíbenějšími kancelářskými softwary na světě. Je nicméně třeba dodat, že i jejich bezplatné alternativy nabízí velmi slušnou funkčnost, takže rozhodně neplatí, že by nešly částečně nahradit něčím bezplatným. Už kvůli jejich oblibě a celosvětovém přijetí je však prakticky jasné, že se firmám kvůli takto nepatrnému zdražení migrovat na jiná řešení chtít nebude.

