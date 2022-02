Pokud na prakticky jakémkoliv zařízení pořídíte nějaký snímek, tak se kromě obrazu jako takového uloží také metadata. Pokud nevíte, co to metadata jsou, tak se jedná o data o datech. Tato data se v případě fotografií zapisují přímo do nich a můžete díky nim zjistit různé zajímavé informace, které jsou se snímkem spjaté. Součástí metadat je například čas a místo pořízení, dále informace o využitém zařízení a nastavení fotoaparátu, rozlišení, uzávěrce, světelnosti apod. Pokud byste tedy chtěli cokoliv o fotografii zjistit, tak stačí, abyste si zobrazili metadat, ze kterých vše vyčtete.

Jak na Macu zobrazit metadata fotografie

Dost možná se nyní ptáte, jakým způsobem lze na Macu vlastně metadata zobrazit? Postup není vůbec složitý. Pokud pracujete s nějakou fotografií, kterou máte uloženou jakožto soubor v nějaké složce, tak stačí, abyste postupovali následovně:

Prvně je nutné, abyste na fotografii klepnuli pravým tlačítkem.

Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Informace.

Tímto se otevře nové okno s informacemi o fotografii.

V rámci tohoto okna je nutné, abyste klepnutím na šipku otevřeli sekci Více informací.

otevřeli sekci Následně už se vám veškerá metadata o snímku zobrazí.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem Macu zobrazit metadata fotografie, kterou máte uloženou jakožto soubor na disku. S fotografiemi však na Macu můžeme pracovat také v nativní aplikaci Fotky, kde je postup pro zobrazení metadat taktéž jednoduchý. Stačí, abyste si zde určitou fotku našli, a poté na ni klepnuli pravým tlačítkem. Z menu, které se zobrazí, následně vyberte možnost Informace. Následně se vám metadata zobrazí, dokonce zde můžete přidávat různé informace. Metadata dále zobrazíte i v Náhledu, kde stačí snímek otevřít, a poté v horní liště klepnout na Nástroje → Zobrazit inspektor. Poté se otevře malé okno s dostupnými metadaty.