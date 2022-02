Apple má stále problémy s kontrolováním aplikací v App Store

Není tajemstvím, že v App Store poměrně snadno narazíte i na nějakou tu podvodnou aplikaci. Buď jde o zdařilé kopie, či o aplikace, které za v podstatě nulové funkce chtějí po uživatelích extrémní pravidelná předplatné. Svou zkušenost s tímto nedostatkem jablečného App Store má také nezávislý vývojář Kevin Archer.

Ten je vývojářem aplikace 2Stable’s Authenticator App, jež je platná v oblastech dvoufaktorového ověřování. Minulý týden Kevin Archer objevil v App Store aplikaci Authenticator – App od ruské společnosti Byte Service. Tato podvodná appka si z té jeho vypůjčila část ikony a doslovný popis. Dokonce se chlubila i funkcemi, které ve skutečnosti neobsahovala (jako je například podpora Apple Watch). Dále tato nezdařilá imitace žádá, a to v rozporu s pokyny pro vývojáře, recenzi již při registraci. Pak je třeba předplatné ve výši 3,99 dolarů týdně. Pokud tedy napálený uživatel například zapomene předplatné zrušit, „lítá“ v tom za více než 200 dolarů ročně. Aby toho nebylo málo, našel Archer ještě jinou aplikaci podobnou té jeho.

V reakci na svá zjištění na Twitteru Archer napsal, že „opravdu nechápe, jak tyto aplikace mohou projít kontrolou ‌App Store‌ s funkcemi, které neobsahují, s okopírovaným designem, a samozřejmě s týdenním předplatným.“ Archer dále dodal, že aplikace nezávislých vývojářů bývají často odmítány kvůli hloupostem, zatímco jiní „spamují ‌App Store‌ imitacemi a týdenními předplatnými.“ Některé odhady naznačují, že podvodné aplikace na jablečné platformě již stihly vydělat miliony dolarů. Pro vývojáře Kevina Archera může být alespoň útěchou, že Apple aplikace, které kopírovaly tu jeho, před pár dny odstranil.

Seems like they have the same app submitted on another developer account, they only changed the color. It's green now. https://t.co/2MQAo62vVm pic.twitter.com/J7obMRFE9w

— Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) February 19, 2022