Funkce Dual SIM je pro některé uživatele naprosto zásadní a nemohou bez ní fungovat. iPhony s podporou Dual SIM přišly teprve relativně nedávno, konkrétně společně s iPhonem XS (XR), kterého jsme se dočkali v roce 2018. V té době už konkurenční zařízení Dual SIM nabízely naprosto standardně, takže uživatelé museli využívat například Android zařízení, i když chtěli využívat iPhone – tedy pokud se nesmířili s tím, že s sebou budou nosit dva jablečné telefony. Možností pro nastavení a přizpůsobení předvoleb Dual SIM je v rámci iOS několik, každopádně některým uživatelům mohou chybět některé základní funkce, které jsou v jiných systémech naprosto běžné – například jednoduchý výběr SIM karty při volání.

Jak na iPhone vybrat, ze které SIM karty budete volat

I v rámci iOS si samozřejmě můžete zvolit, ze které SIM karty budete volat, a to jak u kontaktu, tak při vytáčení telefonního čísla. Nejedná se ale o tak jednoduchý a přímočarý postup, jelikož je před každým hovorem nutné ručně konkrétní SIM kartu, kterou chcete vybrat, přepnout. Pokud máte v plánu Dual SIM využívat, popřípadě pokud jste zrovna druhou SIM kartu do vašeho iPhonu nainstalovali, a nevíte, jak provést přepnutí, tak stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste si našli vybraný kontakt , u kterého chcete SIM kartu zvolit. Tento kontakt najděte buď skrze aplikaci Kontakty, anebo rozklikněte ikonu ⓘ u hovoru v aplikaci Telefon.

, u kterého chcete SIM kartu zvolit. Jakmile tak učiníte, tak v horní části obrazovky, pod názvem kontaktu, klepněte na řádek s výběrem SIM.

Následně se vám zobrazí malé okno, ve kterém si dole v kategorii Vždy používat klepnutím vyberte SIM kartu.

klepnutím Po vybrání stačí vpravo nahoře volbu potvrdit klepnutím na tlačítko Hotovo. Pak už jen stačí klasicky volat.

Pomocí výše uvedeného postupu tedy můžete na vašem iPhonu vybrat, ze které SIM karty budete určitému kontaktu volat. Pokud často voláte jednomu kontaktu z různých SIM karet, tak je tento postup nutné neustále opakovat a SIM kartu tak vybírat. Rozhodně by tedy bylo lepší, kdyby například stejně jako na Androidu byly k dispozici dvě tlačítka pro volání s tím, že každé by bylo určené pro jednu SIM kartu – nemuseli byste tak v kartě kontaktu nic přepínat. Kromě výše uvedeného postupu je možné SIM kartu přepínat také při vytáčení čísla v číselníku. Stačí, abyste v horní části obrazovky klepnuli na štítek s aktuální SIM, a poté vybrali tu, kterou chcete využít, viz galerie níže.