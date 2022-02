iPod touch dnes slaví 1000 dní od posledního upgradu, nový model je však stále v nedohlednu

Ačkoliv se to bude zřejmě některým z vás zdát skoro až k nevíře, nynější – v pořadí již sedmá – generace iPodu touch slaví dnes 1000 dní od svého představení, což z něj dělá nejstarší mobilní produkt v nabídce Applu. Je proto až s podivem, že přímé náznaky blížícího se upgradu tohoto produktu prakticky nevídáme.

K představení “nové” generace iPodu touch došlo naposledy v květnu 2019, přičemž už tehdy chápalo jeho odhalení jen velmi málo uživatelů. Už v té době totiž přicházel se zastaralým designem i hardwarem, jelikož u něj Apple využil například jen čipset A10 Fusion z iPhonu 7, který byl přitom v té době již dobré tři roky “venku”. Zařízení navíc stále chybělo (a i chybí) Touch ID či jakákoliv jiná forma sofistikovanějšího zabezpečení, kvůli čemuž se tak musí jeho majitelé i nadále spoléhat jen na kódové zámky. I kvůli tomu se tak iPod příliš velké oblibě mezi uživateli netěšil a nejinak tomu je i nyní.

Přestože je dnes již iPod touch extrémně zastaralé zařízení, zprávy o tom, že by jej Apple rád v brzké době aktualizovat prakticky neslýcháme – respektive slýcháme spíš jen od nepříliš věrohodných zdrojů. Jako pravděpodobnější osud tohoto zařízení se tak nyní jeví jeho usmrcení a nenahrazení novou generací, jelikož je v současné moderní době již do značné míry zastaralé a co víc, svými funkcemi relativně nesmyslné. Vše, co lze dělat na iPodu touch je totiž možné provádět i na iPhonu a jiných mobilních zařízeních z dílny Applu.