5 nejzajímavějších konceptů iPhonu 14

Ačkoliv nás od představení iPhonů 14 (Pro) dělí ještě dobrého půl roku, na internetu se to již nyní hemží všelijakými koncepty vycházejícími více či méně z uniklých informací týkajících se právě „čtrnáctek“. Některé koncepty se zdají být realitě skutečně blízko, jiné zase na míle daleko, ale většině z nich se nedá upřít, že mají něco do sebe a kdyby se u nich Apple byť jen částečně inspiroval, stál by výsledný iPhone 14 (Pro) za to. Pojďme si dnes udělat krátký průlet pár nejzajímavějšími koncepty posledních měsíců.

V hlavní roli (skoro) rovná záda a absence Lightningu

Jen drobný průstřel místo výřezu

Návrat ikonického Touch ID i nasazení USB-C

V hlavní roli inspirace iPhonem 4