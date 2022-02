5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (18. 2. 2022 – 20. 2. 2022)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Tropická bouře

Nejzářivější hollywoodské hvězdy se sešly na natáčení největšího a nejnákladnějšího válečného filmu všech dob, v němž Američané konečně vyhrají válku ve Vietnamu. To překvapivě není charakteristika filmu Tropická bouře, ale úvod k jeho příběhu, který slibuje mimořádný zážitek pro fanoušky všech forem humoru..

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Tropická bouře pořídíte zde.

Bumblebee

Cybertron padl. Bumblebee, kterého Optimus Prime vyšle bránit Zemi, tak stane na počátku cesty stát se hrdinou. Dospívající Charlie Watsonová (Hailee Steinfeldová), která hledá své místo ve světě, objeví a opraví bojem poničeného robota maskovaného jako Volkswagen Brouk. Zatímco Deceptikoni s pomocí tajné agentury vedené agentem Burnsem (John Cena) loví přeživší Autoboty, Bumblebee a Charlie spojí své síly, aby zachránili svět, v akčními scénami nabitém dobrodružství, které pobaví celou rodinu.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Bumblebee pořídíte zde.

Hellboy (2019)

Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou. Pod hlavičkou ÚPVO (Úřadu paranormálního výzkumu a obrany) se vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí „Královně krve“ zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu. Ta však potřebuje nejprve nabrat síly poté, co ji v dávných dobách zabil samotný král Artuš a její rozčtvrcené tělo ukryl napříč celou Anglií. Rohatý cynik má naštěstí k ruce svého nevlastního otce, profesora Trevora Bruttenholma, a kamarádku Alice, mimořádně nadané médium. Spolu s nimi odhalí šokující pravdu o svém původu i poslání.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Hellboy pořídíte zde.

Čtyři bratři

Čtyři bratři se odehrávají na předměstí Detroitu, v složitém propletenci černé a bílé komunity, jejíž členové se spolu stále ještě učí žít. Dva černí a dva bílí kluci dostávali model správného soužití už od plenek díky lásce své adoptivní matky. V dospělosti se jejich cesty sice rozdělily – tři bratři odešli z města a jeden zůstal doma a „usadil se“ – ale tragická událost je zase spojí dohromady. Stačí být v nepravý čas na nepravém místě a celý život se vám sesype jako domeček z karet. Kdyby máma těch čtyř kluků nešla jednou večer nakupovat, nestala by se obětí loupežného přepadení a její život by neukončil výstřel z pistole. Bobby (Mark Wahlberg), Angel (Tyrese Gibson) a Jack (Garett Hedlund) se proto vrátí do Detroitu, aby spolu se čtvrtým bráchou, Jeremiahem (André Benjamin) svou adoptivní matku pohřbili. Při té příležitosti se začnou nenápadně zajímat o to, zda šlo skutečně o náhodnou střelbu v supermarketu, jak tvrdí policie, nebo zda matčina smrt souvisí s ne úplně čistými podnikatelskými praktikami. Když zjistí, že policejní verze má až příliš mnoho děr, začnou po vrahovi pátrat na vlastní pěst a ospalé předměstí tím promění v peklo.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Čtyři bratři pořídíte zde.

Neznámý

Policejní inspektor Florian se kvůli vášnivému vztahu k mladé atraktivní Stele dostává do víru událostí vedoucích k jeho neodvratnému pádu na lidské dno. Film osciluje na hranici krimi thrilleru, film noir i akční podívané. Příběh postupně odhaluje temnou proměnu hlavní postavy a její sestup do pekla, kde neplatí žádné morální zákony.

79,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Rumunština, čeština

Film Neznámý pořídíte zde.