Šéf Applu má dostat 99 milionů dolarů, akcionáři do toho možná hodí vidle

Stát v čele nejhodnotnější technologické společnosti světa je z hlediska výdělku doslova sen. Peníze, které si Tim Cook stojící v čele Applu již více než 10 let každý rok vydělává, jsou totiž naprosto neuvěřitelné a co víc, kromě nich si čas od času přijde i na pěkný bonus za splnění cílů společnosti a tak podobně. Jak se však nyní zdá, nad jeho financemi by se mohly alespoň částečně stahovat mračna.

Portál Financial Times dostal do rukou dopis analytické společnosti Institutional Shareholder Services zabývající se mimo jiné zkoumáním ekonomiky firem, ve kterém společnost své klienty informuje o tom, že peníze, které v loňském roce Cook vydělal ze značné části díky štědrému přílivu akcií Applu v rámci bonusů a kompenzací, jsou v porovnání s jinými firmami až příliš vysoké a že by proto nebylo od věci se proti výši ozvat. To mohou akcionáři učinit v hlasování o udělení bonusu, které se má pořádat v březnu a které má Cookovi bonus “přiklepnout”. Financial Times sice připouští, že hlasování je pro představenstvo Applu nezávazné a je tedy ve výsledku jedno, jak dopadne, nicméně by do něj mohlo vnést minimálně určitý rozkol, který by se mohl na Applu do budoucna více či méně podepsat. Představenstvo by totiž mohlo na nářky akcionářů slyšet i kvůli tomu, že se tímto stylem naposledy ozvali v roce 2015.

Jak celá zápletka dopadne bychom se měli dozvědět už 4. března, na který je naplánovaná schůze, na které se bude o všem rozhodovat. Zároveň je třeba dodat, že Financial Times nemá v rukou oficiální informace z Applu a tudíž může být realita přeci jen jiná, kvůli čemuž si nemá v současnosti smysl dělat přehnané závěry. I kdyby však Cook o část vydělaných peněz přišel, je prakticky jasné, že by mu to chuť do práce nesebralo. Vždyť v posledních letech jsme od něj hned několikrát slyšeli, že své veškeré peníze stejně hodlá v budoucnu věnovat na charitu, aby alespoň trochu přispěl ke zlepšení světa.