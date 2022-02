Jedna z největších záhad počítačů Apple 1 je po mnoha letech konečně rozluštěna

I v technologickém světě lze nalézt mnoho záhad, které se řadu let nedaří rozluštit. Skvělým příkladem může být třeba tajemné sériové číslo napsané na některých dochovaných deskách legendárního počítače Apple 1. Proč je toto číslo tajemné? Jednoduše proto, že se až donedávna nevědělo, kdo jej na počítače napsal. Steve Wozniak se totiž v minulosti dušoval, že to nebyl, Steve Jobs zrovna tak, Daniel Kottke sestavující tehdy některé počítače Apple 1 taktéž a do zapisování sériových čísel se údajně nepustil ani majitel Byte Shopu Paul Terrell, který počítače ve svém obchodě prodával.

Záhadu se po letech rozhodl rozluštit nadšený fanoušek Applu a zejména pak správce registru všech dochovaných počítačů Apple 1, Achim Baqué. Ten relativně nedávno oslovil jednu z předních světových služeb pro ověřování rukopisu s tím, zda jsou její lidé schopni rozluštit, kdo sériové číslo na některé počítače Apple 1 vepsal s tím, že jako nejpravděpodobnější osobu tehdy Baqué označil Steva Jobse. Právě jeho rukopis totiž na čísla seděl nejvíce. Společnost pro ověření rukopisu sice s pomocí souhlasila, záhy se však nechala slyšet, že aby byla schopna vynést správný verdikt, nebude možné se opřít jen o fotografie.

Baqué se rozhodl vyjít společnosti vstříc a do jejího sídla odvezl dvě desky s ručně zapsaným sériovým číslem spolu s několika vzorky rukopisu Steva Jobse, které mu poskytl jeho blízký přítel Daniel Kottke. Ani nyní však nebylo vyhráno. Společnosti totiž trvalo dlouhé tři měsíce zkoumání, než byla schopná se solidní jistotou říci, že rukopis na počítačích Apple 1 je skutečně Steva Jobse, který tak zřejmě na tuto činnost zkrátka jen zapomněl. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že počítače způsobily mnoho povyku pro nic, jelikož disponují textem z pera člověka, který na něj byl jedním z hlavních adeptů. I tak však bezesporu rozluštění této letité záhady potěší.