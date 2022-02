Stylové hudební hry A Musical Story se na iPhonech dočkáme už příští měsíc

Vývojáři z Glee-Cheese Studio oznámili, že jejich nadcházející hudební hry A Musical Story se dočkáme už v průběhu tohoto března. Unikátní rytmická hra byla představena již před necelým rokem a v té době přislíbila vydání v průběhu minulého léta. Po náročném vývoji se tak konečně dočkáme hry, která dokáže vaši pozornost získat nejen svým hudebním soundtrackem, ale i stylovým vizuálem. Umělecký směr, jímž se při jejím vývoji vydalo Glee-Cheese Studio, přitom již ocenilo množství festivalů nezávislých her. Co je ale netradiční, je přístup A Musical Story ke svému žánru. Jde totiž o zástupce rytmických her, které se obvykle s dramatickými příběhy moc nezdržují. Přesto ale A Musical Story považuje příběh za jeden ze svých největších taháků.

Ve hře budete sledovat příběh hlavního hrdiny Gabriela. Ten se po nehodě ocitá v nemocnici se ztrátou paměti a vy mu budete pomáhat rozpomínat se na nejdůležitější chvíle prostřednictvím originálních hudebních hádanek. A Musical Story před vás postaví výzvu v podobě doplňování melodií. Velký problém však na první pohled obtížný úkol nebude dělat ani lidem bez hudebního sluchu. Hra totiž myslí i na ty méně hudebně nadané a nabízí komplexní systém nápověd. A Musical Story si budete na iOS moci zahrát již 4. března. Hra dorazí i na všechny významné herní konzole.