iPhone X za 5000 Kč, 13 za 10700 Kč či 8 za 3000 Kč? Získejte nový iPhone přes Aukro

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad pořízením “nového” iPhonu, ale nechce se vám za něj příliš utrácet? Pak pro vás máme super řešení. I použitý iPhone je totiž přeci pořád iPhone, jen za výrazně nižší cenu oproti novému zařízení. A právě použité iPhony prodávané za bezkonkurenční ceny lze nyní sehnat na portálu Aukro.

Portál Aukro zřejmě není třeba sáhodlouze představovat. Jedná se o roky fungující online tržnici, na které máte možnost jak nakupovat předměty “na přímo” za předem určené částky, tak se o ně přetahovat s ostatními lidmi v aukcích, které mnohdy přináší extrémně výhodné nákupy. A takových nyní běží na Aukru skutečně mnoho a byla by proto škoda svůj vysněný iPhone v některé z nich nezkusit získat. Nebo se vám zdá 10 700 Kč za iPhone 13, 3 000 Kč za iPhone 8, 6 300 Kč za iPhone X či iPhone SE 2 za 5 000 Kč moc?

Velkým pozitivem Aukra je to, že nákupy přes něj jsou naprosto bezpečné a nehrozí tedy, že byste o své peníze přišli. Výběr produktů na něm je navíc extrémně široký, což ve výsledku tlačí jednotlivé ceny čím dál níže. Nakoupit na něm navíc můžete jak od fyzických osob, tak i od klasických firem, takže si na své přijde skutečně každý. Zkrátka a dobře, je o co stát. Tak na co ještě čekáte? Zkuste štěstí na Aukru i vy!

Nabídku iPhonů na Aukro naleznete zde