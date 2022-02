Apple: Končíme s opravami iPhonů 6 Plus a iPadů, jsou zastaralé

Pokud stále využíváte iPhone 6 Plus či iPad 4, který byl mimochodem prvním iPadem s Lightning konektorem, máme pro vás špatnou zprávu. Apple totiž zařadil oba tyto produkty na seznam zastaralých zařízení, což jinými slovy znamená, že oficiálně končí s jejich opravami v autorizovaných servisech.

Jako zastaralé označuje Apple zpravidla produkty, které se neprodávají již více než pět let, což jak iPhomy 6 Plus, tak iPady 4 splňují. Ptáte-li se pak na to, proč se mezi nimi nenachází i menší bratříček iPhonu 6 Plus ve formě klasícké 4,7” “šestky”, je to z toho důvodu, že tento model Apple vrátil v roce 2017 znovu do prodeje coby levnější alternativu nových iPhonů, čímž její život o pár let prodloužil. U iPhonů 6 je tedy jinými slovy zajištění oficiálního autorizovaného servisu pořád bezproblémové.

Byla by však chyba si myslet, že vám servisy od nynějška již vaše stará zařízení neopraví. Pravdou totiž je, že valná většina z nich disponuje i nadále skladovými zásobami nejzákladnějších dílů, které právě na opravy zastaralých modelů využijí. Jakmile se však skladové zásoby vyprázdní, s autorizovanými opravami je konec. Totéž v bledě modrém pak čeká velmi pravděpodobně v brzké době i opravy neautorizované, jelikož výrobci dílů postupem času výrobu pro stará zařízení kvůli jejich čím dál menšímu zastoupení na trhu ukončují.